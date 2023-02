Era inevitabile che questa mattina durante la conferenza stampa post prima serata del Festival di Sanremo, si parlasse ancora di quanto successo ieri sera con protagonista Blanco. Il cantautore, come noto, si è innervosito per dei problemi di audio avuti durante la propria esibizione ed ha reagito scagliandosi contro l'allestimento floreale, distrutto e preso letteralmente a calci.

Ecco che stamattina Amadeus ha rivelato un aggiornamento sull'accaduto: 'Stamattina mi ha chiamato, era dispiaciuto. Ha chiesto scusa al Festival, a me. Ha sbagliato e questo lo sa lui per primo'.

Le parole di Blanco ad Amadeus

Amadeus ha dichiarato anche che il ragazzo ha solo 20 anni e che ha scatenato la propria rabbia sui fiori non per mancare rispetto a Sanremo ma solo in segno di stizza verso se stesso. Il conduttore ha dichiarato di non volerlo comunque scusare perché lui è consapevole del proprio errore e non ha chiesto di essere capito, ma 'perdonato': 'Non lo voglio scusare perché lui è consapevole di quanto fatto, non ha chiesto di essere capito, ma di essere perdonato. È il primo consapevole di aver fatto qualcosa che non avrebbe voluto fare. A 19 o 20 anni piò capitare che fai qualcosa che non vorresti fare, non vorrei buttargli la croce addosso.

Vorrei accettare le scuse con serenità'

Amadeus e i problemi tecnici avuti dal cantautore sul palco

Amadeus ha rivelato che in realtà era previso che Blanco facesse qualcosa di particolare, come sdraiarsi o rotolarsi tra i fiori, ma nessuno si aspettava reagisse in quel modo perché dal monitor non si sentiva la sua voce: 'Dal monitor non si sentiva la voce, stando lì dietro non ho percepito il suo problema tecnico.

Ho visto l'esagerazione rispetto alle prove. Ho percepito che quello non era più un finale previsto, messo in scena, ma c'era qualcosa che non andava. Poi ho capito che ha avuto problemi di audio. Non potevo saperlo'.

Sull'episodio incriminato è intervenuto anche Stefano De Martino. Il conduttore ed ex ballerino di Amici ha dichiarato che Amadeus è stato fin troppo diplomatico con Blanco e che avrebbe potuto adottare molto meno tatto ed essere meno delicato: De Martino ha comunque concluso sottolineando come Amadeus abbia mantenuto la calma come solo un professionista sa fare.

Intanto, è tutto pronto per la seconda serata della celebre Kermesse canora su cui non mancano le anticipazioni: sono attesi i restanti big in gara che saliranno sul palco per presentare i loro brani inediti.