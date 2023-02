Martedì 7 febbraio, su Rai1, è andata in onda la prima delle quattro serate del 73^ edizione del Festival della canzone italia di Sanremo. Durante la performance de L'Isola delle rose, Blanco ha iniziato a distruggere la scenografia: il cantante ha smesso di cantare e ha preso a calci i cesti di rose. Al termine dell'esibizione l'artista è stato fischiato dalla maggior parte dei presenti al teatro Ariston.

Follia di Blanco

Durante la gara dei big, Amadeus ha chiamato i vincitori della precedente edizione del Festival di Sanremo: Blanco e Mahmood.

I due artisti si sono esibiti sulle note di Brividi.

In un secondo momento Blanco è tornato sul palco per presentare il suo nuovo brano L'Isola delle rose. Poco dopo l'inizio della performance il cantante ha detto di non sentire più la sua voce in cuffia. Dopo aver sussurrato qualcosa all'orecchio di un membro della sua band, ha iniziato a distruggere la scenografia prendendo a calci tutti i cesti di rose presenti al teatro dell'Ariston. Terminata l'esibizione Michelangelo (vero nome dell'artista all'anagrafe) è stato fischiato dalla maggior parte dei presenti. Amadeus spiazzato per l'accaduto ha chiesto al giovane di spiegare cosa fosse successo. A quel punto Blanco ha chiosato: "Non mi sentivo in cuffia.

Non mi sono fermato e mi sono divertito".

Il conduttore del Festival di Sanremo ha dato la possibilità all'artista di esibirsi in un secondo momento, ma il pubblico è tornato a fischiare in segno di "protesta".

Non fatelo mettere più piede sul palco a sto scappato di casa #Sanremo2023 #Blanco pic.twitter.com/YDATjfWGq3 — ❤️Anna ❤️ (@annamontano1991) February 7, 2023

Mugugni sui social per l'episodio

Il gesto di Blanco non è passato inosservato tra i telespettatori del Festival di Sanremo.

Su Twitter, moltissimi utenti hanno criticato l'artista: "Non fategli mettere più piede sul palco dell'Ariston". Un utente ha ironizzato: "Quando dietro le quinte ti dicono 'spacca tutto' e tu lo prendi alla lettera". Un altro telespettatore ha affermato: "Rivedo l'esibizione di Blanco e mi domando, cosa scatta nella testa di un giovane?".

Tra i vari utenti, c'è anche chi ha sostenuto che la "distruzione" delle rose fosse parte della coreografia poiché nel videoclip ufficiale del brano accade una scena simile.

Le parole di Amadeus post puntata

Amadeus è intervenuto nel post puntata del Festival di Sanremo.

Incalzato da Fiorello, il conduttore della kermesse ha precisato che non c'era nulla di preparato sulla performance di Blanco: "Doveva fare qualcosa con i fiori, tipo rotolarsi non quello". Inoltre ha ammesso che si è trovato spiazzato davanti al gesto, come quando Bugo ha lasciato solo Morgan sul palco dell'Ariston. Gianni Morandi invece ha spiegato che un minuto prima si era scattato una foto con Blanco e la stava pubblicando sul proprio account.

Poi ha ironizzato: "Anch'io potrei spaccare tutto per atttirare l'attenzione".

L'artista al momento non ha rilasciato dichiarazioni: successivamente alla performance è andato in hotel con il suo staff e la fidanzata.