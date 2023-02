Continuano ad andare in onda su Rai 3 le puntate di Un posto al sole. Le nuove puntate che verranno trasmesse dal 13 al 17 febbraio, rivelano che Silvia vivrà momenti di profonda crisi a causa di tutti i problemi al Vulcano. La donna inoltre, si sentirà confusa tra l'attrazione verso Michele e i sensi di colpa verso Giancarlo. Marina e Roberto invece, proseguiranno con i preparativi del matrimonio. Purtroppo però, Marina verrà coinvolta in un incidente e questo danneggerà la sua serenità, trascinandola in un senso di forte inquietudine. Clara non rispetterà il divieto posto da Alberto riguardo il recarsi nel suo quartiere: la donna si metterà così nei guai.

Spoiler Un posto al sole al 17 febbraio: Raffaele e Viola chiamati a testimoniare al processo Valsano

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Silvia si impegnerà per rilanciare il Vulcano. Purtroppo però, qualcosa andrà storto e un cattiva notizia getterà Silvia nuovamente nello sconforto. Silvia inoltre, si troverà a fare i conti con i suoi forti sentimenti verso Michele e i sensi di colpa nei confronti di Giancarlo. Cerruti deciderà di troncare la sua relazione appena nata, ma lo farà a malincuore. La decisione di Niko di prendere le distanze da Manuela, farà soffrire e non poco quest'ultima. Inoltre, a peggiorare la situazione di Manuela ci sarà l'intromissione di Micaela. Per mettere fine a tutte le discussioni con la sorella, Micaela deciderà di studiare un piano per far sì che Manuela si scordi di Niko.

Viola e Raffaele dovranno presentarsi come testimoni al processo Valsano. L'udienza avrà un risvolto totalmente inaspettato. Viola sarà molto scossa dopo l'interrogatorio e temerà che le sue parole possano in qualche modo favorire Valsano. Tra Rossella e Riccardo la situazione continuerà ad essere tesa. Grazie ad Ornella, Rossella capirà che il carattere di Riccardo non è di certo semplice.

Nonostante le discussioni, Riccardo riuscirà a farsi perdonare.

Trame Un posto al sole, nuove puntate: Clara si reca nel suo quartiere di origine

Alberto aveva imposto a Clara il divieto di recarsi nel suo quartiere di origine per salvaguardare la donna da eventuali pericoli. A causa di un imprevisto però, Clara sarà costretta a violare il divieto di Alberto.

L'avvocato inizierà ad essere agitato per l'arrivo di Clara nel suo quartiere. Così come da lui ipotizzato, non mancheranno i problemi. In particolare, arriverà uno scontro con Eduardo Sabbiese. Alberto si ritroverà ad intervenire in favore di Clara. L'avvocato vorrà scoprire cosa nasconde Eduardo.

I preparativi di Marina per le nozze verranno interrotte bruscamente a causa di un incidente che getterà la donna nello sconforto.