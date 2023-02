Nella serata di sabato 11 febbraio, su Rai1, è andata in onda la finale della 73^ edizione del Festival della canzone italiana. Dopo l'esibizione dei 28 big in gara, i cinque finalisti sono stati Marco Mengoni, Ultimo, Tananai, Mr Rain e Lazza. Il vincitore assoluto è poi risultato essere Marco Mengoni, al suo secondo successo in carriera all'Ariston, 10 anni dopo la prima volta.

Stando alle percentuali diffuse dopo la fine del festival la sala stampa e la giuria demoscopica hanno posizionato al quinto posto Ultimo, il quale ha chiuso la classifica generale al quarto posto, dopo che il televoto da casa lo aveva posizionato secondo.

Le percentuali delle votazioni

Durante la finale del Festival di Sanremo, i telespettatori hanno avuto il compito di votare il proprio cantante preferito col televoto per determinare la top five. Una volta decretata la classifica con i primi cinque cantanti, il vincitore della kermesse è stato deciso dalla somma del televoto del pubblico, della sala stampa e della giuria demoscopica.

Le percentuali del televoto del pubblico da casa indicano la vittoria di Marco Mengoni con il 32,31%. A seguire, Ultimo è secondo con il 20,39%, Lazza 18,28%, Mr. Rain 17,87% e Tananai con l'11,15%.

Per la sala stampa e la giuria demoscopica invece, Mengoni è stato apprezzato dal 52,34%, Lazza 15,79%, Mr. Rain 12,65% e Tananai 11,15%.

Chi ha avuto la peggio è stato Ultimo che ha ricevuto l'8,05% di voti.

La somma delle votazioni fra le tre giurie ha pertanto decretato Marco Mengoni come vincitore assoluto con il 45,53% di preferenze. Lazza si è posizionato al secondo posto con 16,64%, Mr. Rain terzo col 14,43%, Ultimo al quarto posto con 12,25%, mentre Tananai è giunto quinto con 11,15% di preferenze.

La reazione di Ultimo

Terminato il Festival di Sanremo, Ultimo non è dovuto andare all'incontro con i giornalisti, essendo arrivato quarto in classifica. Tramite il suo account Instagram, Niccolò Moriconi (questo il suo nome all'anagrafe) ha ringraziato tutti coloro che lo hanno supportato in questi giorni: "Fratelli miei vi voglio bene, grazie per i vostri messaggi e per il vostro amore".

Il 27enne ha ironizzato sulla mancata vittoria: "Gli ultimi non vincono mai e questo lo sappiamo". Infine ha aggiunto: "Stavolta non faccio danni in conferenza stampa perché ci vanno solo i primi tre. Altrimenti sarebbero stati cavoli loro, no vabbè dai, sto scherzando".

Il giorno seguente, ospite su Rai 1 Domenica In (puntata trasmessa dal teatro Ariston di Sanremo) Ultimo si è esibito live sulle note di Alba. Al termine dell'esibizione il cantante ha interagito solamente con la conduttrice Mara Venier, senza parlare mai con i giornalisti presenti.