I Modà tornano al Festival di Sanremo a dieci anni dall'ultima partecipazione, in cui arrivarono terzi con il brano Se si potesse non morire. Tornano con un pezzo dal titolo Lasciami in cui l'autore, nonché leader della band, Kekko Silvestre ha deciso di raccontare la depressione di cui soffre da tempo e di come l'amore possa essere il giusto antidoto per superare i momenti più cupi della vita. Durante la serata delle cover i Modà portano sul palco Le Vibrazioni e insieme si esibiscono sulle note di Vieni da me, pezzo che nel 2003 valse al gruppo di Francesco Sarcina un disco d'oro.

Modà: Lasciami

(F. Silvestre - E. Palmosi - F. Silvestre)

Lasciami… ma regalami un giorno…

Lasciami… quando poi farà buio e vai via di nascosto…

Lasciami… solo un po’ di profumo e un bicchiere con dentro un ricordo, mettici un bacio e veleno con ghiaccio…

Lasciami… ma fallo in silenzio… lasciami… ma ti prego fai in modo che non me ne accorga…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il veleno e ho capito la parte [peggiore di me…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore di te…

Quella che mi mancherà… quella che non scorderò.

Lasciami… ma regalami un sogno… lasciami… con la nostra canzone e un bicchiere con dentro un tramonto, mettici un bacio e veleno con ghiaccio…

Lasciami… ma non farmi capire… lasciami… col pudore di chi vuole piangere ore…

Ma che giorno è?

È il primo giorno senza te… ho bevuto il veleno e ho capito la parte [peggiore di me…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore di te…

Quella che mi mancherà… quella che non scorderò.

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore di te…

Quella che mi mancherà… quella che non scorderò mai.