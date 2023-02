Tempesta d'amore va in onda tutti i giorni alle ore 20:00 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della tv soap di stampo bavarese creata da Bea Schmidt evidenziano che Constanze inviterà Paul a una cena di famiglia, ma il direttore amministrativo si rifiuterà dicendole che la loro storia non è sufficientemente seria per essere presentato ai suoi genitori. L'avvocatessa, quindi, andrà alla cena con Selina e Cornelius da sola, ma inaspettatamente Paul si presenterà al pasto serale. Dopo aver trascorso qualche ora con Lindbergh, Cornelius capirà che Paul non ama realmente Constanze, nel frattempo Michael si unirà a una gara di mountain bike col direttore amministrativo e con Max.

Il dottore, infine, calcherà la mano durante gli allenamenti e la dieta, finendo per avere un incidente a causa del quale si ritroverà con una mano malconcia.

Cornelius capirà che Paul non ama Constanze

Le anticipazioni di Sturm der Liebe evidenziano che la storia tra Paul e Constanze non sarà l'idillio amoroso che quest'ultima si attendeva, difatti al cospetto dell'avvocatessa arriverà l'ennesima delusione proveniente da Lindbergh.

Constanze sarà più che mai intenzionata a presentare Paul ai propri genitori, quindi organizzerà una cena al ristorante con gli stessi e col fidanzato. Proposta al partner la serata organizzata, però, Paul farà presente a Constanze che la loro storia sentimentale non è sufficientemente seria per essere presentato in via ufficiale ai genitori, col ragazzo che di conseguenza rifiuterà l'invito.

Facile intuire come tale rifiuto deluderà non poco l'avvocatessa, la quale andrà da sola a cena con Selina e Cornelius. All'improvviso, nel bel mezzo del pasto serale si presenterà Paul. Trascorrere qualche ora assieme al fidanzato della figlia farà comprendere a Cornelius che lo stesso non ama affatto Constanze.

Michael avrà un incidente e sarà soccorso da Paul e Max

Gli spoiler tedeschi di Tempesta d'amore anticipano che Michael, dopo aver seriamente rischiato di perdere la licenza medica, metterà a rischio nuovamente la professione che tanto adora.

Complice la voglia di tenersi in forma nonostante l'età che avanza, il dottore deciderà di prendere parte alla gara di mountain bike assieme ai più giovani e allenati Max e Paul.

Michael, inoltre, finirà per esagerare sia con questi allenamenti che col regime alimentare, finendo per avere un incidente dal quale uscirà con la mano malconcia.

Il medico verrà prontamente soccorso da Richter e Lindbergh che vorranno sincerarsi delle sue condizioni. La licenza di Michael sarà nuovamente a rischio a causa dell'incidente alla mano?