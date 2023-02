Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler dello sceneggiato tedesco, nato da un'idea di Bea Schmidt, evidenziano che Christoph farà in modo che Markus venga rinchiuso in carcere, ma quest'ultimo riuscirà ad assicurarsi la lealtà della figlia Eleni e a ottenere anche l'aiuto della moglie Alexandra. Markus riuscirà a uscire di prigione, ma dovrà fare i conti con la richiesta di divorzio di Alexandra. Robert, intanto, si accorgerà che tra Erik e Cornelia c'è del tenero, quindi deciderà di intimare al dark man di stare lontano dalla sua ex.

Lia affronterà il giovane Saalfeld e gli dirà senza mezzi termini che lo vuole fuori dalla sua vita.

Le anticipazioni di Tempesta d'amore raccontano che, una volta arrivata a Bichlheim, Alexandra finirà per invaghirsi nuovamente di Christoph e i sentimenti tra i due saranno reciproci.

L'ostacolo della coppia sarà rappresentato dal marito della donna, ovvero Markus, il quale non gradirà affatto il nuovo amore della moglie. Tra Christoph e Markus inizierà una guerra senza esclusione di colpi, diatriba intrisa di colpi bassi nella quale il padre di Tim avrà la meglio, riuscendo a far rinchiudere il rivale in una prigione.

Markus non si perderà d'animo e riuscirà ad assicurarsi sia la lealtà della figlia Eleni che il sostegno di Alexandra, con quest'ultima che riuscirà a farlo uscire dal carcere.

Tornato libero Markus dovrà fare i conti con la richiesta di divorzio immediato che esigerà la coniuge.

La storia sentimentale tra Robert e Cornelia è stata tra le più appassionanti e coinvolgenti delle ultime stagioni della soap bavarese, ma lo zampino di Ariane aveva distrutto tale idillio amoroso, con la dark lady che aveva fatto credere ai due di essere fratelli.

Una volta lasciatisi, Robert aveva iniziato una storia proprio con Ariane, mentre Lia aveva trascorso un periodo da sola spesso condito da una vena nostalgica. Nei prossimi episodi di Tempesta d'amore anche la madre di Benni riuscirà a voltare pagina, iniziando una frequentazione con Erik. Robert, però, non gradirà affatto e finirà per minacciare Vogt intimandogli di stare lontano dalla sua ex.

Cornelia, quindi, deciderà di affrontare il giovane albergatore dopo che Erik avrà effettivamente assunto un atteggiamento distaccato nei suoi riguardi.

Lia Holle, furente di rabbia per l'intromissione dell'ex fidanzato, intimerà allo stesso di tenersi fuori dalla sua vita in maniera definitiva.