Gemma scopre di essere incinta nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore? Il dubbio che attanaglia gli affezionati telespettatori della soap è arrivato dopo alcuni comportamenti della giovane Zanatta che hanno portato alla possibilità di una gravidanza. A complicare tutto c'è stato il ritorno di Marco, che ha ammesso di essere in crisi con Stefania e che non ha nascosto di essere ancora attratto da Gemma, con la quale non è mai mancata la chimica. E poi c'è Carlos, che potrebbe avere un ruolo determinante in tutta questa complicata faccenda.

Il paradiso delle signore: gli indizi che confermerebbero la gravidanza di Gemma

Come mai si è giunti all'ipotesi che Gemma sia incinta? L'indizio principale è il suo costante nervosismo nel guardare e controllare l'agenda personale e il calendario, come se volesse fare i conti su quando fosse rimasta incinta. Nelle precedenti puntate, dopo l'ultima sera di Marco a Milano, Roberto l'ha accompagnata a casa e pare che ci sia stato un dopo. Certo, sarebbe ancora prematuro, ma in questa stagione le incoerenze certo non mancano, come hanno fatto notare i telespettatori in più occasioni.

Inoltre, Gemma cambia completamente espressione quando si parla di Marco e Stefania, quando prima sembrava aver superato la cosa e voltato pagina.

Ma c'è di più.

Gemma ha un piano per incastrare Carlos ne Il Paradiso delle signore?

La giovane Zanatta è una ragazza che è sempre andata con i piedi di piombo nelle sue relazioni. Al contrario, i baci con Carlos sono pieni di passione, decisamente poco in linea con i ruoli e l'epoca. Potrebbe dunque avere in mente un piano volto a far passare il figlio di Marco per suo.

Ricordiamo che nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore Mario scopre qualcosa di oscuro su Carlos e lo riferirà a Gemma che, in un primo momento, passerà comunque una serata con lui.

Successivamente, Carlos e Gemma si lasceranno e sarà difficile per la giovane Zanatta, qualora avesse davvero in mente il piano di incastrare il ragazzo, fare marcia indietro.

Il paradiso delle signore anticipazioni: il ritorno di Stefania

Anche se non si sa quando, oltre al ritorno di Agnese ci sarà anche quello di Stefania, che riabbraccerà tutte le persone a lei care. Sarà interessante vedere come evolveranno le trame qualora Gemma fosse davvero incinta di Marco e faccia passare il bimbo che aspetta per figlio di Carlos. La giovane Zanatta potrebbe però dire la verità al suo ex e metterlo di fronte a una inevitabile scelta, che comporterebbe l'addio a Stefania.

Insomma, le sorprese in questa settima stagione de Il paradiso delle signore non mancano e tutte le porte sono aperte nel caso di una possibile gravidanza della bella Gemma.