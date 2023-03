Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che le puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 6 a venerdì 10 marzo saranno pieni di colpi di scena e momenti di alta tensione.

Yilmaz avrà un solo pensiero: parlare a tutti i costi con Zulehya. Nel frattempo il professor Hekimoglu compirà un gesto estremo e si toglierà la vita, non sopportando più i continui ricatti. Infine continueranno i problemi in casa Yaman.

Anticipazioni Terra Amara: Demir chiede perdono a Zulehya

Adnan si riprenderà alla grande e Demir chiederà a Sabahattin di chiamare la polizia perché ha intenzione di costituirsi.

Pur rischiando tanti anni di prigione, Demir chiederà perdono a Zulehya per averle fatto vivere una vita dolorosa e sofferente. Nel frattempo Hunkar affiderà un nuovo compito a Saniye, ovvero, spiare ogni singolo movimento di sua nuora, di cui non si fida.

Nel mentre, Hatip dirà a Ercan che il nuovo procuratore, la signora Julide, è disposta ad accettare tangenti. Subito dopo, Ercan lo riferirà alla signora Yaman, la quale si metterà subito all'opera per corrompere il nuovo procuratore.

Yilmaz non si darà pace finché non avrà trovato un modo per parlare con Zulehya e Mujgan soffrirà parecchio per come l’uomo la tratta. Dopo aver fatto un incubo, Yilmaz irromperà nella villa con un’arma in mano e costringerà Zulehya a parlare con lui.

La nuora di Hunkar, però, apparirà molto infastidita dall'intrusione di Yilmaz e metterà fine al loro rapporto.

Fekeli e Yilmaz vogliono scoprire l'identità dei ricattatori del defunto Behzat

Nelle prossime puntate della seconda stagione di Terra Amara, un personaggio si toglierà la vita. Si tratta del professor Behzat Hekimoglu.

Il padre di Mujgan compirà questo gesto estremo per colpa delle incessanti richieste di misteriosi ricattatori. Prima di esalare l’ultimo respiro, il professor Hekimoglu farà promettere a Yilmaz di prendersi cura di sua figlia Mujgan.

A questo punto, Fekeli e Yilmaz uniranno le forze e si metteranno sulle tracce dei ricattatori, per proteggere la giovane Hekimoglu.

Terra Amara, trame puntate dal 6 al 10 marzo: Hatip tiene in pugno Gaffur

Le tensioni in casa Yaman diventeranno più forti che mai. Demir verrà chiuso dietro le sbarre e Hunkar avrà difficoltà a fidarsi di Zulehya. Inoltre, la signora Yaman temerà che la nuora possa tradire Demir e organizzare una fuga d’amore con Yilmaz. Nel frattempo in paese si vocifererà che la famiglia Yaman non abbia più quel potere di una volta. Infastidita da queste voci di corridoio, la madre di Demir metterà in atto un piano per metterle a tacere.

Mujgan non la prenderà affatto bene quando scoprirà che la madre e il fratello non saranno presenti al funerale del padre. Nel frattempo Gaffur incontrerà Hatip e racconterà che Hunkar gli ha affidato un compito importante, ovvero ritirare i soldi da Kamer.

E così Hatip escogiterà un piano per tenere sotto scacco Gaffur. Infatti manderà due scagnozzi a derubare Gaffur e quest'ultimo, ignaro di tutto, correrà subito da Hatip, implorando di prestargli dei soldi. Quest'ultimo accetterà di aiutarlo e lo spingerà a firmare una cambiale.