Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca 'Terra Amara' che racconta lo scontro fra Demir e Yilmaz per l'amore di Zuleyha. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 6 all'11 febbraio 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla decisione di Demir di riportare Adnan alla villa, sul ritrovamento del corpo di Ercument, sui preparativi delle nozze di Mujgan e Yilmaz, sulle bugie di Seher, sulla rabbia di Saniye per il tradimento di Gaffur, sull'infatuazione di Cetin per Gulten e sul desiderio di Yilmaz di distruggere Demir.

Zuleyha riabbracciare il figlio

Le anticipazioni di 'Terra amara' ci segnalano che Zuleyha chiederà continuamente a Demir di riportarle suo figlio. L'uomo si renderà conto di tutti gli errori commessi con la moglie: Demir così riporterà a casa Adnan. Non sapendo cosa stia succedendo a Yilmaz, Mujgan si presenterà a casa di Sabahattin per avere informazioni su di lui. Toccato dalle parole tristi pronunciate dalla donna, Yilmaz le farà avere l'abito da sposa, per poi farle una sorpresa in ospedale. I gendarmi informeranno la famiglia Yaman che è stato ritrovato il corpo di Ercument. Hunkar si lascerà andare al dolore per poi recarsi ad Istanbul con la famiglia e Gulten per i funerali. Gaffur cercherà di riavvicinarsi a Seher che non reagirà come lui si aspettava.

Più tardi, la donna rivelerà ad Hunkar di essere incinta di Demir. L'uomo, però, confesserà alla madre di essere sterile, cosa che lei già sapeva e non gli aveva mai rivelato. In questo modo, madre e figlio scopriranno che, in realtà, Seher è incinta di Gaffur. La notizia arriverà a Saniye che farà scoppiare un putiferio alla villa.

Per sistemare la situazione, Seher verrà mandata a lavorare dal signor Ekrem.

Mujgan e Yilmaz decidono di sposarsi

Fekeli vorrebbe organizzare un matrimonio in grande per Yilmaz e Mujgan che, però, saranno di parere opposto. Nazire porterà ad Yilmaz una lettera ormai illeggibile a causa di un incidente con la vernice. Yilmaz non ci farà caso e la butterà non sapendo che in realtà è quella di Zuleyha.

Mujgan cercherà di convincere la madre a partecipare alle nozze, mentre Yilmaz minaccerà il futuro suocero per farlo intervenire al matrimonio. Nel tentativo di rovinare economicamente Demir, Yilmaz chiederà il triplo del prezzo pagato per vendere al rivale le quote comprate da lui a Cengaver. Cetin si dichiarerà goffamente a Gulten che ne sarà sconvolta. Dopo essere stato esiliato da Saniye, Gaffur canterà il suo dolore. Più tardi, l'uomo sarà costretto a pranzare con Hatip, a causa di un guasto improvviso al furgone.