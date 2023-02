Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Demir verrà a conoscenza dell'incontro segreto che c'è stato tra Züleyha e Yilmaz, e il tutto grazie al nastro che gli verrà inviato da Müjgan. Vedrà delle immagini dei due in atteggiamenti molto intimi che gli faranno perdere la testa, al punto che Demir caricherà la pistola, prenderà con forza Züleyha e la porterà in macchina. Quale sarà il destino della giovane?

Müjgan invia il nastro 'incriminato' a Demir

Müjgan ha registrato l'incontro tra Yilmaz e Züleyha con una cinepresa. Vista la forte gelosia deciderà di inviare il nastro a Demir, senza pensare alle brutte conseguenze che potrebbero sorgere.

Dopo l'invio vorrà verificare la reale ricezione, così chiamerà l'ufficio di Demir e la segretaria le dirà che il nastro è arrivato a destinazione, ma il proiettore in loro possesso si è rotto e stanno aspettando che gli venga recapitato quello nuovo.

La mattina successiva alla telefonata di Müjgan, in ufficio arriverà un pacco dalla Germania, che al suo interno contiene proprio il nuovo proiettore. Hünkar avviserà Demir e insieme andranno a visionare il nastro ricevuto.

Demir scopre del tradimento di Züleyha

Hünkar e Demir si recheranno in studio per vedere il nastro ricevuto. Partiranno le immagini che immortalano Yilmaz e Züleyha mentre si abbracciano teneramente. Demir sarà furioso. A fine nastro Müjgan manderà un messaggio a Demir: "So che pensi che io sia pazza, ma dopo le immagini che hai visto continuerai a pensare la stessa cosa?".

Non è la prima volta che Müjgan prova a dire a Demir che Yilmaz e Züleyha si amano ancora, ma lui non ha mai badato alle sue parole, tacciandola proprio come matta.

Hünkar proverà a rassicurarlo, dicendogli che forse si sono visti perché avevano qualcosa di cui parlare. Vorrà affrontare la cosa con calma e lucidità, per questo motivo dirà al figlio che forse sarebbe meglio chiedere a Züleyha la sua versione dei fatti.

La furia di Demir

Le parole di Hünkar saranno vane, visto che Demir non affronterà la cosa con lucidità: prenderà la pistola, la caricherà e sparerà contro Züleyha. La ragazza in quel momento si troverà insieme a Sermin e la moglie di Hatip: Demir, sempre con la pistola in mano, l'afferrerà con la forza e la porterà via.

Sermin e Saniye non riusciranno a capire cosa stia succedendo, mentre Hünkar proverà a fermare il figlio.

Anche Züleyha non capirà perché il marito si stia comportando in questo modo, fatto sta che Demir la butterà dentro la macchina per portarla chissà dove.

Dalla piccola villa Müjgan osserverà quello che sta accadendo e si renderà conto della gravità di ciò che ha commesso. Ormai, però, è troppo tardi per rimediare e Züleyha potrebbe rischiare anche la vita.