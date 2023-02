Züleyha non avrà pace nelle prossime puntate di Terra Amara: se da una parte temerà che Hakan possa farle del male, dall'altra ci sarà l'arrivo di un nuovo personaggio, che si presenterà come nemico giurato di Züleyha e la famiglia Yaman. Il suo nome è Haşmet Çolak. Egli uscirà dal carcere e sarà pronto a tornare a Çukurova per sistemare alcuni conti in sospeso.

Haşmet torna a Çukurova per sistemare alcuni conti in sospeso

Nelle prossime puntate di Terra amara un ex cittadino di Çukurova, Haşmet Çolak, uscirà dal carcere. L'uomo ha tanti conti in sospeso e uscito di prigione arriverà in paese per rivoluzionare tutto.

Diventerà nemico di Züleyha e per prima cosa vorrà parlare proprio con la famiglia Yaman.

Mehmet non sopporterà più il fatto che Züleyha creda che Hakan possa arrivare nella sua vita con l'intento di attaccare la sua famiglia. Ovviamente non può rivelarle che lui è Hakan, così proverà a porre fine ai suoi dubbi e a tranquillizzarla.

Hakan prova a tranquillizzare Züleyha, ma in realtà la terrorizza

Hakan si intrufolerà nella stanza di Züleyha durante la notte, e le assicurerà che i suoi conti in sospeso erano con Demir e che a lei non torcerà nemmeno un capello. La inviterà a stare tranquilla: non succederà niente né a lei né alla sua famiglia, non deve avere paura di niente.

Tuttavia non sceglierà il modo migliore per rassicurarla: si intrufolerà nella stanza in piena notte indossando un passamontagna e per parlare zittirà Züleyha tappandole la bocca.

Più che tranquillizzarla, la spaventerà molto.

Quando Hakan andrà via, Züleyha correrà tutta spaventata da Fikret per chiedergli aiuto.

Hakan va in incognito al funerale della sorella Hülya

Hakan, però, farà fatica a mantenere la doppia personalità, soprattutto in un momento molto difficile della sua vita. Züleyha gli lascerà un biglietto in cui comunicherà che Hülya Gümüşoğlu è morta.

La giovane glielo dirà in un modo così "freddo" perché in realtà non sa che Mehmet è Hakan e che di conseguenza Hülya è la sorella.

Non vorrà mancare all'ultimo saluto per la sorella, in fondo è arrivato a Çukurova anche per vendicare tutto ciò che Demir le ha fatto, visto che è rimasta distrutta dopo una storia d'amore finita male.

Così Hakan si presenterà al funerale della sorella in incognito. Starà abbastanza lontano perché non vorrà farsi conoscere e si concederà un momento per piangere la sua perdita.

Per evitare che possano riconoscerlo non accompagnerà Züleyha al funerale nelle vesti di Mehmet, si occuperà lei di dare le condoglianze alla famiglia a nome di tutti. A ogni modo Hakan sarà molto triste per la perdita della sorella, una donna dal cuore d'oro che purtroppo ha sofferto tanto.