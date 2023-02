Nei prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5, tornerà in Turchia Murat, il fratello di Müjgan. Le sue intenzioni non saranno benevoli: arriverà a Çukurova per portare negli Stati Uniti Kerem Ali. Il piccolo potrebbe rimanere nel paese a una sola condizione: Fikret dovrebbe pagargli dieci milioni di lire turche. Lo zio del bambino non si tirerà indietro e pagherà, ma la malvagità di Murat non avrà limite: nonostante i soldi ricevuti, sequestrerà il piccolo Kerem Ali, lasciando Fikret nella disperazione più totale.

Fikret paga Murat per avere la custodia di Kerem Ali

Nelle prossime puntate arriverà a Çukurova Murat Hekimoğlu, il fratello di Müjgan. Avrà intenzioni ben precise: prendere il piccolo Kerem Ali e portarlo negli Stati Uniti con lui. Dopo la morte di Müjgan a causa di un incidente aereo, Murat aveva fatto un patto con Fekeli per far restare il bambino in Turchia, ma visto che l'uomo è deceduto quell'accordo non è più valido e bisognerebbe rinegoziare i termini.

Murat chiederà dieci milioni di lire turche, se non gli verranno date porterà via il bambino. Fikret andrà su tutte le furie, ma dopo aver parlato con l'avvocato, Züleyha e Lütfiye deciderà di pagare la somma richiesta da Murat. Fikret gli darà i soldi e in cambio riceverà un documento in cui Murat gli concede la piena custodia del bambino.

Kerem Ali viene rapito

Tuttavia accadrà qualcosa di strano dopo la visita di Murat. Züleyha, Fikret e Lütfiye si renderanno conto che all'appello mancherà uno degli uomini che l'hanno accompagnato. Saliranno nel piano superiore per controllare se Kerem Ali stia bene, ma purtroppo il bambino non ci sarà più: è stato sequestrato da Murat.

I suoi uomini, per prendere Kerem Ali, hanno imbavagliato e legato la povera Fadik. Murat, oltre a essersi preso dieci milioni di lire turche, ha portato via anche il piccolo.

Züleyha piena di debiti a causa di Betül

Intanto Züleyha avrà altri problemi di natura economica. Deve allo Stato nove milioni di lire turche per il mancato pagamento di alcune tasse inerenti al terreno della villa.

Per mesi il ministero dell'Economia le ha inviato delle lettere per notificare il mancato pagamento, ma non le sono mai arrivate a causa di Betül. Quest'ultima ha fatto tutto ciò per riuscire a entrare in possesso di Villa Yaman.

Fikret vorrebbe aiutare Züleyha, ma ha usato i risparmi che aveva per pagare Murat. Non sapendo cosa fare, la ragazza deciderà di vendere i suoi gioielli e recuperare il denaro di cui necessita. Lütfiye e Fikret saranno tristi per la decisione presa da Züleyha, ma la giovane sarà determinata a non perdere la villa e sa benissimo che vendendo i gioielli perderà degli effetti personali molto importanti, ma al momento Villa Yaman viene prima di tutto.