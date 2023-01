Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Demir farà un regalo di compleanno molto emozionante al piccolo Adnan. Durante la festa per celebrarlo, svelerà che il piccolo, da quel momento in poi, si chiamerà Yilmaz Adnan, in onore del padre biologico.

La festa di compleanno di Adnan

Nelle prossime puntate di Terra Amara si festeggerà il compleanno di Adnan Yaman. Züleyha e Demir celebreranno il loro piccolo, e lo faranno con una festa alla quale inviteranno quasi tutta Çukurova. Tutti potranno entrare, tranne Ümit: sarà Demir a impedirglielo, visti i loro trascorsi, in più la ragazza continuerà a essere ossessionata da Demir e lui temerà che in qualche modo possa fare una mossa azzardata che possa portare alla rottura del suo matrimonio con Züleyha.

Anche Müjgan sarà presente alla festa e porterà il piccolo Kerem Ali, il fratellastro di Adnan. Ci sarà anche Fekeli, che sarà molto felice di vedere il figlio di Yilmaz e Züleyha così felice e gentile con tutti.

Il regalo di Demir per Adnan

Arriverà il momento dei regali e Demir rivelerà a tutti di avere qualcosa di speciale per il piccolo. Tutti saranno curiosi e in trepidazione, chissà che cosa potrà avergli regalato. Demir ama il piccolo Adnan come se fosse suo figlio, nonostante il padre biologico del bambino sia Yilmaz. Purtroppo, però, quest'ultimo non c'è più, così Demir vorrà in qualche modo omaggiarlo con un bel gesto: ha fatto ribattezzare il bambino con il nome di Yilmaz Adnan Yaman.

I presenti saranno tutti felici, soprattutto Züleyha non si sarebbe mai aspettata che il marito avrebbe potuto compiere un gesto del genere: la cosa la commuoverà parecchio e non riuscirà a trattenere le lacrime. Tutti gli invitati alla festa inizieranno ad applaudire Demir senza sosta e tra questi ci sarà anche Fekeli, che sarà felice del fatto che la memoria del figlioccio Yilmaz venga onorata con un gesto così bello.

Yilmaz ancora motivo di litigio tra Züleyha e Yilmaz

Successivamente, però, il ricordo di Yilmaz farà sfociare una lite tra Züleyha e Demir. Tutto nascerà perché la ragazza cambierà il nome a un campo: se prima si chiamava Campo Hünkar, da questo momento si chiamerà Campo Yilmaz. Ha compiuto questa scelta perché proprio li Gaffur ha trovato l'eredità di Yilmaz, che è stata poi usata per la costruzione del campo.

Secondo Demir non avrebbe dovuto fare quel gesto, soprattutto dopo che il loro figlio è stato ribattezzato Yilmaz Adnan, cosa che ha fatto con piacere, ma che gli è costata molto. Nonostante il giovane non ci sia più, la sua "presenza" continuerà a infastidire Demir. Züleyha non capirà l'atteggiamento ambiguo del marito: da una parte ribattezza il figlio Yilmaz, ma dall'altra vorrebbe che lei si comportasse come se il suo ex non fosse mai esistito.