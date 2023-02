Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 sulla terza rete Rai e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato nostrano targato Wayne Doyle, per ciò che concerne gli episodi di lunedì 27 e martedì 28 febbraio, raccontano che il processo che vede come imputato Lello Valsano si avvicinerà a conclusione. Niko Poggi, a tal proposito, si aspetterà solamente che la povera Susanna Picardi riesca ad ottenere giustizia, nel frattempo Silvia Graziani e Giancarlo Todisco avranno un duro scontro al Caffè Vulcano. Il dottor Luca De Santis, invece, tornerà nel capoluogo partenopeo e potrebbe riottenere il posto da primario, mentre Marina Giordano e Roberto Ferri, anch'essi di ritorno a Napoli, dovranno gioco forza fare i conti con ciò che li circonda.

Silvia, infine, rifiuterà l'aiuto di Giancarlo nonostante il locale verserà in condizioni economiche pericolose e preoccupanti.

Il processo contro Lello Valsano si avvicinerà a conclusione e Niko esigerà giustizia per Susanna

Gli spoiler di Un posto al sole, in merito agli episodi che andranno in onda lunedì 27 e martedì 28 febbraio, riportano che il processo contro il criminale Valsano si avvicinerà a conclusione. Dopo le sofferenze emotive che lo stesso ha generato in Viola Bruni così come in Niko, il giovane avvocato non potrà che attendersi che la povera Susanna ottenga finalmente giustizia.

La crisi economica del Caffè Vulcano, nel mentre non accennerà a diminuire.

Duro scontro tra Silvia e Giancarlo

Le trame della soap opera di Rai 3, riguardo le puntate che saranno trasmesse lunedì 27 e martedì 28 febbraio, anticipano che Silvia, complici le disastrose condizioni economiche del locale, avrà un duro faccia a faccia con Giancarlo.

A sorpresa a Napoli, successivamente, farà ritorno il dottor De Santis e ciò farà riaffiorare nella mente di Giulia dei vecchi ricordi.

A tornare in città saranno anche i novelli sposi Roberto e Marina, i quali non ci metteranno molto a rendersi conto di dover fronteggiare la dura realtà che li circonda.

Luca potrebbe riprendersi il ruolo da primario

Le anticipazioni di Un posto al sole per gli episodi del 27 e 28 febbraio evidenziano che la signora Graziani, malgrado le preoccupanti condizioni economiche nelle quali versa il Vulcano, si rifiuterà categoricamente di accettare l'aiuto di Giancarlo, in quanto continuerà a reputare lo stesso inaffidabile.

Luca, invece, porterà con sé delle entusiasmanti buone nuove: il dottor De Santis, infatti, dirà a Saviani che potrebbe presto ottenere nuovamente il suo ruolo di primario. Un incontro improvviso, inoltre, farà dissipare nell'uomo ogni dubbio in merito.