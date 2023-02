Le vicende della soap opera turca Terra Amara saranno in programmazione su Canale 5 anche dal 13 al 18 febbraio 2023.

Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) sarà in procinto di farsi praticare un aborto illegale nonostante i sensi di colpa, dopo che il marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) crederà che sia incinta del suo ex fidanzato Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş).

Spoiler Terra amara, al 18/02: Yaman accusa la moglie di averlo tradito con Yilmaz

Nel corso degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 13 a sabato 18 febbraio, andranno avanti i preparativi del matrimonio tra Yilmaz e Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova).

In maniera del tutto casuale, il protagonista dello sceneggiato finirà per incontrare la sua ex fidanzata Zuleyha: il "faccia a faccia' tra i due avrà delle conseguenze importanti.

Demir avrà un litigio acceso con la moglie quando apprenderà che è in dolce attesa: nello specifico l’uomo accuserà Altun di averlo tradito con l’ex fidanzato Akkaya. Ma Zuleyha negherà fermamente che il padre della creatura che porta in grembo sia Yilmaz. Quest’ultimo, non la prenderà per niente bene quando verrà a conoscenza della gravidanza della sua ex: infatti l'uomo continua a odiare il rivale e nemico Demir.

Demir scopre di non essere sterile, Zuleyha intenzionata a interrompere la gravidanza

Nel contempo Cetin (Aras Şenol) metterà le mani in un pacchetto contenente dei soldi, i documenti di identità falsi di Yilmaz e Zuleyha e un frammento di una missiva scritta dalla donna per il suo ex (per fargli apprendere che Adnan è nato dalla loro relazione) prima di tentare il suicidio

In seguito Demir si renderà conto di aver sbagliato a puntare il dito contro la consorte, infatti scoprirà di non essere affatto sterile dopo essersi sottoposto a dei nuovi controlli medici.

Nel frattempo Zuleyha si recherà in tarda notte da un medico che pratica aborti illegali, conosciuto da Sermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu).

Anticipazioni turche: Altun non abortisce grazie all’intervento del marito

Quando scoprirà di poter avere figli, Demir tornerà immediatamente a Cukurova per chiedere scusa alla moglie Zuleyha.

L’uomo grazie a un’intuizione della madre Hünkar (Vahide Perçin) riuscirà a impedire alla sua amata di abortire.

In particolare si presenterà a casa del dottore a cui Altun si è rivolta e andrà su tutte le furie poiché verrà conoscenza del coinvolgimento della cugina Şermin.