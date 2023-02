Molteplici colpi di scena accadranno durante le puntate di 'Un posto al sole', in programma dal 13 al 17 febbraio in prima visione su Rai 3. Le trame della soap opera rivelano che Micaela e Manuela Cirillo riusciranno a riconciliarsi. Michele Saviani, invece, dimostrerà di amare ancora l'ex moglie Silvia.

Un posto al sole: anticipazioni dal 13 al 17 febbraio

Le anticipazioni di 'Un posto al sole', riguardanti le nuove puntate trasmesse dal 13 al 17 febbraio in televisione, rivelano che Silvia apparirà più ottimista per il futuro del caffè 'Vulcano'.

Difatti, la donna cercherà di rilanciare la sua attività con nuove iniziative, se un colpo di scena non la mandasse di nuovo in crisi. Fortunatamente, qualcuno cercherà di sostenerla in questo difficile momento. Ornella, intanto, farà capire a Rossella che il carattere di Riccardo non è dei più semplici. Cerruti si appresterà a concludere la sua storia d'amore appena iniziata. Manuela, invece, soffrirà moltissimo a causa della distanza imposta da Niko. Micaela, a questo punto, approfitterà di questa situazione per mettere zizzania tra sua sorella e il giovane avvocato. Infine, Serena si appresterà a trascorrere una fantastica notte di San Valentino, dopo il ricevimento di una sorpresa che la riempirà di entusiasmo.

Michele nutre ancora dei sentimenti per l'ex moglie

Nelle puntate 13-17 febbraio di Upas, Riccardo riuscirà a trovare il modo per farsi perdonare da Rossella nonostante le difficoltà incontrate sul lavoro. Michele, invece, inizierà a riprovare dei sentimenti forti per l'ex moglie, sempre più impegnata a dare rilancio al Caffè Vulcano.

Raffaele e Viola si recheranno in tribunale per testimoniare a processo contro Valsano. Nel frattempo, Silvia penserà di concedere una seconda chance al suo rapporto con Michele nonostante il senso di colpa nei confronti di Giancarlo. Per questa ragione, la signora Graziani deciderà di prendere le distanze dall'ex marito. Riccardo riuscirà a dimostrare a Rossella quanto la desidera utilizzando molti stratagemmi.

Micaela e Manuela sotterrano l'ascia di guerra

Allo stesso tempo, Micaela deciderà di sotterrare l'ascia di guerra nei confronti di Manuela, organizzando un piano per farle dimenticare Niko. Clara dovrà recarsi nel suo quartiere d'origine nonostante il divieto di Alberto. Un comportamento che allarmerà subito Palladini. Viola, invece, apparirà scossa dall'interrogatorio a processo di Valsano. Difatti, la maestra inizierà a provare un senso di disfatta, sospettando che le sue parole abbiano, in qualche modo, favorito il malvivente. Marina e Roberto si getteranno a capofitto nei preparativi del loro matrimonio quando accadrà un improvviso incidente. Intanto, l'arrivo di Clara al suo quartiere natale provocherà uno scontro pericoloso con Eduardo Sabbiese. Alla fine, Alberto interverrà per difendere la donna dall'uomo.