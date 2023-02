Innumerevoli novità arrivano dai nuovi episodi di Terra Amara che saranno trasmessi nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler turchi dello sceneggiato rivelano che Gaffur Taskin accuserà Cetin di aver commesso un furto ai danni di sua moglie Saniye (Selin Yeninci). Un'accusa che arriverà alle orecchie di Yilmaz Akkaya, il quale non esiterà ad intervenire in difesa del suo braccio destro.

Terra amara, anticipazioni: Gaffur inscena un furto nella sua casa

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti i nuovi episodi in programma nella prossima settimana in tv rivelano che Gaffur proverà a mettere nei guai Cetin.

Tutto inizierà quando Hatip pretenderà di avere da Gaffur una parte della cospicua somma di denaro che gli ha prestato. Ma Taskin dimostrerà di non disporre dei soldi e per questo tenterà di vendere invano la sua moto. L'uomo, a questo punto, penserà di inscenare un furto nella casa che condivide con sua moglie per rubare alcuni preziosi appartenuti alla famiglia. Con questi, Gaffur riuscirà a ripagare almeno in parte il debito dopo averli venduti ad un compra oro.

Gaffur incolpa Cetin di aver rubato i gioielli di Saniye

Nelle prossime puntate di Terra amara, Saniye griderà disperata quando capirà che i ladri si sono introdotti nel suo appartamento. La ragazza sarà ancora più amareggiata quando scoprirà che sono scomparsi alcuni gioielli di valore.

Gaffur, a questo punto, cercherà di trovare un diversivo per allontanare i sospetti su di sé. Difatti, l'uomo fingerà di essere addolorato per la medaglietta appartenuta al padre, scomparsa insieme alla refurtiva. In seguito, Taskin penserà di addossare la colpa a Cetin, presente alla fattoria per motivi di lavoro. Con grande risolutezza, l'uomo si presenterà al cospetto del giovane per accusarlo di aver compiuto un furto a casa sua.

Ma il tirapiedi di Fekeli non si farà sorprendere dalle accuse di Gaffur e negherà con forza di aver rubato i gioielli appartenuti alla famiglia di Gulten.

Akkaya prende le parti del suo uomo di fiducia

Nel frattempo, Yilmaz interverrà nella faccenda. L'ex meccanico, infatti, prenderà le parti del suo uomo di fiducia. Per questo motivo, Akkaya non esiterà a portare Gaffur alla fattoria degli Yaman sottolineando che non si farà nessuno scrupolo a punire il capomastro qualora dovesse fare delle nuove accuse infondate contro Cetin.

Una clima di tensione che aumenterà quando il marito di Mujgan assumerà una nuova iniziativa che non piacerà nemmeno a Fekeli. L'uomo deciderà di trasferirsi insieme a tutta la famiglia nella vecchia abitazione di Sermin dopo aver accusato il suo padrino di aver nuovamente aiutato i loro nemici.