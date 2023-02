La puntata del Grande Fratello Vip 7 di lunedì 6 febbraio 2023 ha visto l'ingresso in casa come ospiti di alcuni "ex partner" dei vari concorrenti.

Al termine della diretta Nikita Pelizon e Luca Onestini sono rimasti a osservare il nuovo entrato Matteo Diamante che stava parlando con gli altri coinquilini, nell'auspicio di essere un ospite apprezzato nel loft di Cinecittà. Un tipo di espressione che ha condotto Luca a ridere, evidenziando a Nikita che, per lui, non è molto gradito, specialmente dopo lo scambio di battute avvenuto nel corso della diretta.

Nikita sperava di vedere i genitori

Parlando di Diamante, Onestini ha domandato a Pelizon da quanto tempo non si vedevano e lei ha spiegato che era passato circa un anno dall'ultima volta in cui lo aveva incontrato.

Il dialogo fra i due concorrenti è proseguito e Nikita si è definita scombussolata per questi nuovi ingressi, causando la curiosità di Luca. L'emiliano ha domandato cosa l'abbia potuta sconvolgere e lei ha risposto che quanto successo nella puntata del GF Vip 7 è stato emozionante, anche se ha confessato che sperava di vedere i propri genitori.

Pelizon ha aggiunto di essersi sentita bene dopo aver ricevuto l'aereo da parte dei suoi familiari e che la scritta apparsa nei cieli di Cinecittà l'aveva portata a credere che potessero farle una sorpresa.

A quel punto Onestini ha chiesto se vedere Diamante l'ha resa felice e ha creduto a quello che il suo ex ha detto. Pelizon ha risposto: "Cerco sempre di credere alle persone", aggiungendo però che voleva vivere il percorso nella casa senza un coinvolgimento da parte del suo passato.

Onestini parla con Pelizon di Diamante: 'Lui voleva venire qui'

Luca ha provato poi a osservare un altro aspetto dell'arrivo di Diamante, spiegando alla coinquilina che la presenza di Matteo nel loft di Cinecittà per 15 giorni (ufficialmente non è stata resa nota la data di uscita degli ospiti, ndr) non renderà meno propria l'esperienza della modella nel Reality Show.

Poi Onestini ha evidenziato "Lui voleva venire qui", in riferimento alla partecipazione al Grande Fratello Vip 7.

La modella a quel punto ha affermato di essere felice della presenza di Matteo in casa, raccontando che quando si conosciuti lei aveva 21 anni e ora ne ha 28.

Onestini ha infine consigliato alla coinquilina di ridere insieme al suo ex, ma comunque di non mettersi in mezzo al suo percorso. Successivamente i due concorrenti si sono scambiati la buonanotte e sono andati a dormire.