Diversi colpi di scena accadranno durante i nuovi episodi di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler turchi della soap opera rivelano che Demir Yaman avrà una reazione furiosa alla scoperta che la madre Hunkar ha una storia con Ali Fekeli.

Terra amara, anticipazioni: Sermin scopre che Hunkar ha una relazione clandestina con Fekeli

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nasceranno alcune tensioni nella famiglia Yaman.

Tutto inizierà quando Sermin sarà arrestata dopo avere iniziato una storia clandestina con il losco Hatip.

Hunkar, a questo punto, farà in modo che Naciye denunci suo marito alle autorità, facendolo arrestare con l'accusa di adulterio in flagranza di reato. I due amanti finiranno in carcere dove trascorreranno una notte in camera di sicurezza. Proprio in questo frangente, Sermin scoprirà un dettaglio scottante sul conto della zia. Infatti una compagna di cella le confiderà che Hunkar ha una relazione da molto tempo con Fekeli. Per questo motivo, la madre di Betul deciderà di indagare più approfonditamente una volta uscita di prigione, in attesa del processo a carico suo e di Hatip.

Sermin fotografa un incontro tra la zia e Fekeli

Nelle puntate turche di Terra amara, Sermin e Hatip usciranno di prigione in attesa di capire la pena che dovranno scontare in carcere.

Tuttavia i due continueranno a vedersi di nascosto. Tellidere, a questo punto, racconterà una bugia a Naciye: in particolare cercherà di tranquillizzare sua moglie della sua decisione di non frequentare più la cugina di Demir.

Proprio quest'ultima approfitterà di questa circostanza per pedinare Hunkar, riuscendo a fare delle fotografie dei suoi incontri clandestini con Fekeli.

Sermin, a questo punto, farà stampare le fotografie e deciderà di inviarle in forma anonima a un giornale in modo da vederle pubblicate.

Demir caccia di casa sua madre

Ben presto, tutta Cukurova scoprirà che Hunkar ha una relazione con l'uomo che tanti anni prima era finito in galera per l'assassinio di Adnan senior. Ovviamente anche Demir apparirà arrabbiatissimo quando scoprirà tale novità che potrebbe macchiare l'onore di tutta la famiglia Yaman.

L'imprenditore, a questo punto, sceglierà di affrontare sua madre a muso duro, chiedendole una spiegazione per le sue foto compromettenti con Fekeli. La lite diventerà molto accesa quando la signora Yaman negherà di provare dei sentimenti per il padrino di Yilmaz. Per questo motivo, Demir la caccerà di casa, invitandola a non farsi più vedere.