Nuovi piani di vendetta saranno al centro delle nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5.

Gli spoiler turchi della soap opera segnalano che Sermin Yaman deciderà di pedinare le mosse di Hunkar dopo aver scoperto che ha una relazione con Ali Fekeli grazie a una soffiata in carcere.

Terra amara, anticipazioni: Hunkar si vendica della nipote

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate in programma nelle prossime settimane in prima visione tv rivelano che Sermin scoprirà il segreto della zia.

Tutto inizierà quando Saniye (Selin Yeninci) ascolterà una conversazione tra Hatip e Sermin e capirà che tra i due c'è più di una semplice amicizia. Sospetti che aumenteranno ancor di più, quando apprenderà che l'uomo ha comprato una casa per la cugina di Demir in cui trascorrere i loro incontri amorosi.

La domestica, a questo punto, confiderà tutto a Hunkar che deciderà di usare tale rivelazione per vendicarsi della nipote, responsabile di aver mandato in galera suo figlio con l'accusa di aver ucciso Cengaver (Kadim Yaşar), in realtà morto per mano di Hatip. La matrona, infatti, racconterà tutto a Naciye, che a sua volta deciderà di denunciare suo marito per adulterio. Per questo motivo, le guardie civili non potranno fare altro che arrestare i due amanti dopo averli trovati in atteggiamenti compromettenti.

Sermin scopre che la zia ha una relazione con Fekeli

Nelle puntate turche di Terra amara, Sermin e Hatip saranno costretti a trascorre qualche giorno in carcere in attesa della prima sentenza. Qui l'ex moglie di Sabahattin farà la conoscenza di una compagna di cella, che le farà un'importante rivelazione sulla zia. La donna, infatti, scoprirà che Hunkar è solita vedersi con Fekeli (Kerem Alışık) in un locale poco conosciuto, nei pressi di Adana.

Ben presto, Sermin capirà che sua zia Hunkar ha una relazione con Ali e per questo studierà una vendetta dopo che un giudice permetterà a lei e ad Hatip di tornare in libertà in attesa del processo in quanto non sussiste pericolo di fuga per entrambi.

Terra amara nuove puntate: Sermin fotografa un incontro tra Hunkar e Fekeli

Sermin continuerà a vedersi con Hatip nel loro appartamento. Al contempo, la donna seguirà le mosse di Hunkar, fotografando il suo incontro con Fekeli mediante una macchina fotografica istantanea.

In seguito, la cugina di Demir venderà le fotografie acquisite a un giornale di Cukurova che non esiterà a pubblicarle. In questo modo la relazione tra Hunkar e il padrino di Yilmaz giungerà sulla bocca di tutti, con conseguenze inimmaginabili.