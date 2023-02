Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle puntate di Terra Amara in programma prossimamente anche in Italia in prima visione sui teleschermi di Canale 5.

Gli spoiler dello sceneggiato rivelano che Behice Hekimoglu metterà in scena un nuovo piano dopo il suo arrivo a Cukurova. La zia di Mujgan (Melike İpek Yalova), infatti, arriverà a fingere un infortunio per allontanare Ali Fekeli da Hunkar Yaman

Terra amara, anticipazioni: Behice si trasferisce a Cukurova dopo la morte del fratello

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate, trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Behice inizierà a tessere la sua tela di inganni.

Tutto inizierà quando la donna si trasferirà a Cukurova dopo il suicidio di suo fratello Bezhat. La nuova arrivata, essendo priva di soldi, sarà costretta ad accettare l'ospitalità di Yilmaz e di sua nipote. A tal proposito, la signora Hekimoglu continuerà a rimanere nella tenuta di Fekeli anche quando Mujgan e suo marito si trasferiranno nella casa che un tempo apparteneva a Sermin. A questo punto la donna fingerà di sentirsi di troppo e per questo riuscirà a convincere Ali a farla restare, come se fosse un membro della sua famiglia. Behice approfitterà di questa situazione per avvicinarsi sempre di più a Fekeli e allontanarlo da Hunkar.

La zia di Mujgan cerca di impietosire Fekeli

Behice darà vita a un piano ben strutturato quando parlerà a Fekeli di essere segnata da un doloroso passato.

In particolare la signora Hekimoglu gli confiderà che suo marito non ha fatto altro che picchiarla e denigrarla durante i cinque anni del loro matrimonio. Ovviamente, Ali rimarrà molto colpito dal racconto della zia di Mujgan. Non contenta, Behice studierà una nuova mossa per dividere Hunkar da lui.

Behice finge di farsi male per dividere Fekeli e Hunkar nelle prossime puntate di Terra amara

Behice fingerà di essersi fatta male a un piede appena scoprirà che una delle socie del circolo della carità si sta recando alla fattoria di Hunkar.

La donna, a questo punto, pregherà il padrino di Yilmaz (Uğur Güneş) di accompagnarla in ospedale, fingendo un dolore insopportabile alla caviglia. In questo frangente, la signora Hekimoglu fingerà di avere un rapporto confidenziale con Fekeli (Kerem Alışık). Il suo piano pieno di bugie servirà a indispettire la signora Yaman, sebbene non ci siano certezze che funzioni.