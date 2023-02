Nel corso della puntata di Terra Amara che andrà in onda lunedì 20 febbraio, proseguirà la cerimonia del matrimonio tra Yilmaz e la dottoressa Mujgan. Intanto Zuleyha, accompagnata da Sermin, andrà dal dottore Suavi per abortire.

Intanto Demir Yaman scoprirà di non essere sterile come credeva, quindi tornerà a Cukurova per riferire la bella notizia a sua moglie, ma arrivato in città ad Adana capirà che lei è andata ad abortire, così tenterà di fermarla.

Zuleyha chiede aiuto a Sermin per abortire in Terra Amara

La prima parte della puntata di Terra Amara che sarà trasmessa il 20 febbraio su Canale 5, si aprirà con i festeggiamenti per il matrimonio di Yilmaz e la dottoressa: è la festa più grande vista nella storia di Cukurova.

Il giovane Akkaya e Mujgan sono diventati marito e moglie, anche se l'uomo non potrà fare altro che continuare a pensare alla sua ex fidanzata, soprattutto dopo aver scoperto che aspetta un altro figlio dal suo acerrimo nemico.

Intanto, Zuleyha non avrà alcun intenzione di mettere al mondo il figlio di Demir, anche perché quest'ultimo continua ad accusarla di averlo tradito con Yilmaz, poiché pensa di essere sterile. Così, mentre il signor Yaman si recherà a Istanbul e la signora Hunkar sarà al matrimonio, Altun chiederà aiuto a Sermin per abortire.

Altun va dal dottor Suavi insieme a Sermin in Terra Amara

Successivamente, la cugina di Demir accompagnerà la giovane Altun da Suavi, un dottore che pratica aborti clandestini e che potrebbe fare al caso di Zuleyha.

Nel contempo, Demir riceverà le risposte delle analisi a cui si è sottoposto per verificare la sua fertilità e scoprirà di non essere affatto sterile, come aveva creduto per tutto questo tempo.

Pertanto, Yaman si renderà conto di aver commesso un grosso errore accusando sua moglie di tradimento: tornerà a Cukurova per comunicarle la bella notizia e soprattutto per scusarsi del suo comportamento.

Demir tenta disperatamente di fermare Zuleyha

Nella parte finale della puntata, Demir, dopo aver scoperto di non essere sterile, tornerà a villa Yaman per incontrare sua moglie, ma lei non sarà nella tenuta. Così chiederà a Saniye informazioni su dove possa essere Zuleyha e la domestica, erroneamente, gli dirà che è andata al matrimonio dei coniugi Akkaya insieme a Sermin.

Così, l'imprenditore raggiungerà la cerimonia di Yilmaz e Mujgan e scoprirà che sua moglie non si trova lì. Quando Hunkar apprenderà che Zuleyha è con sua nipote, capirà che sua nuora sta per commettere un atto sconsiderato, così i due si recheranno dal dottor Suavi per impedire che Altun abortisca.