Sabato 4 febbraio andrà in onda l'ultimo appuntamento settimanale di Terra Amara. In questo nuovo episodio, Gulten sarà vittima di violenza da parte di Ercument, il quale verrà poi ucciso da Yilmaz. La signora Hunkar farà di tutto per nascondere quanto accaduto e per salvare l'onore di Gulten. Per questo si incontrerà con Fekeli per accordarsi sul da farsi. Solo Demir sarà a conoscenza del gesto deprecabile del cugino e ne rimarrà sconvolto, mentre per Gulten sarà difficile riprendersi, nonostante le rassicurazioni della signora Yaman.

Ercument violenta Gulten: anticipazioni Terra amara

Continua il successo di Terra amara, la soap tv turca ambientata a Cukurova e che, ogni pomeriggio, tiene incollati al televisore più di due milioni di telespettatori. Stando alle anticipazioni, l'appuntamento di sabato 4 febbraio sarà particolarmente avvincente e vedrà protagonista la domestica Gulten. La ragazza cadrà nella trappola di Ercument, il quale riuscirà a convincerla con l'inganno ad accompagnarlo in un luogo. Il cugino di Demir, approfittando del luogo isolato userà violenza contro Gulten.

Terra amara, trama del 4 febbraio: Yilmaz uccide Ercument

Nel frattempo, Yilmaz starà cercando proprio Gulten visto che è venuto a sapere che è stata lei a scrivere la lettera ai genitori di Mujgan.

Akkaya quindi, vorrà parlare con lei per avere delle spiegazioni. Mentre la starà cercando, sentirà proprio le grida della ragazza. Purtroppo Yilmaz arriverà troppo tardi, visto che Ercument avrà già abusato di lei. A questo punto, tra Ercument e Yilmaz ci sarà una colluttazione. Il cugino di Demir sparerà ad Akkaya, il quale seppur ferito, riuscirà a colpire l'uomo con una pietra, uccidendolo.

Hunkar fa di tutto per salvare l'onore di Gulten: spoiler Terra amara

In questo nuovo episodio di Terra amara, sarà ancora una volta la signora Hunkar ad attivarsi per nascondere le tracce di quanto accaduto. In primis vorrà salvare l'onore di Gulten e per questo la porterà alla villa per farle fare un bagno. Cercherà di rassicurare la ragazza dicendole che mai nessuno verrà a sapere della violenza subita.

Nel frattempo, Yilmaz, rimasto ferito nella colluttazione con Ercument, verrà curato a casa da Sabahattin. Fekeli e Hunkar si ritroveranno per decidere come agire, soprattutto per non far sapere a nessuno quanto accaduto. Lo racconteranno però a Demir, il quale rimarrà sconvolto. Non si sarebbe mai immaginato che il cugino potesse arrivare a tanto. Questo e molto altro nel nuovo episodio di Terra amara, in onda su Canale 5 sabato 4 febbraio a partire dalle 14:30. Si ricorda inoltre che, le puntate precedenti possono essere recuperate collegandosi al sito Mediaset Infinity.