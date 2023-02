Nelle prossime puntate di Terra amara in onda su Canale 5, dopo aver ricevuto una soffiata, Fikret e Çetin troveranno delle sostanze stupefacenti in alcuni camion dell'azienda della famiglia Yaman. Fin da subito crederanno che il responsabile possa essere Mehmet, così Fikret si farà coraggio e davanti a Züleyha accuserà Mehmet di essere uno spacciatore. La donna rimarrà scioccata dalle accuse e non crederà alle parole del cognato.

La scoperta di Fikret e Çetin

Fikret non si fiderà assolutamente di Mehmet/Hakan, credendo che nascondi qualcosa di losco a Züleyha.

Hanno litigato diverse volte, visto che è geloso di Mehmet per i sentimenti che prova verso la cognata: Fikret voleva fare la proposta a Züleyha, ma Çetin glielo ha impedito.

A ogni modo un ragazzo confesserà a lui e a Çetin che nei camion dell'azienda Yaman ci sono nascoste delle sostanze stupefacenti. I due andranno a verificare e con i loro occhi si renderanno conto la soffiata ha un fondo di verità.

Fikret crede che dietro la vicenda possa esserci Mehmet

Nei camion dell'azienda Yaman ci saranno diversi pacchetti che contengono queste sostanze. I due rimarranno molto scioccati e subito penseranno che appartengano a Mehmet: secondo loro potrebbe essere uno spacciatore.

Vorrebbero andare dalla polizia, ma purtroppo non possono farlo, perché tutto si trova nei camion dell'azienda Yaman e se scattasse la denuncia Züleyha potrebbe avere dei grossi guai.

A ogni modo la vogliono liberare da Mehmet, ma in un primo momento non sapranno cosa fare.

Fikret affronta Mehmet

Alla fine Fikret si farà forza e si recherà negli uffici dell'azienda Yaman, dove troverà sia Mehmet che Züleyha. Proprio davanti a quest'ultima lo accuserà di essere uno spacciatore. Züleyha metterà subito un freno chiedendogli di non sparare sciocchezze, anche Mehmet riderà sentendo l'affermazione di Fikret.

Il giovane, però, non si darà per vinto e affermerà che nei camion dell'azienda sono state trovate delle sostanze stupefacenti e che appartengono proprio a Mehmet. Züleyha non crederà a ciò che gli dirà Fikret, ma lui le chiederà disperatamente di fidarsi di lui.

Mehmet, Fikret e l'eterna lite

Intanto Mehmet si dichiarerà innocente.

Nemmeno Züleyha crederà a Fikret, anzi gli chiederà di smettere di andare contro a Mehmet.

Trascorreranno i giorni ma i dissapori non si placheranno, anzi Fikret e Mehmet arriveranno a picchiarsi in diverse occasioni. Fikret si sentirà impotente, è chiaro che la droga appartenga a Mehmet, ma nessuno vorrà credergli. Perché Züleyha non gli dà la benché minima fiducia? Soprattutto, come potrà dimostrarle che sta dicendo la verità?