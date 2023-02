Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 portano una svolta epocale per Ezio e Gloria, che dovranno fare i conti con un segreto del loro passato del quale non sono mai stati al corrente e che busserà alla loro porta proprio il giorno di San Valentino, la festa degli innamorati. Le anticipazioni degli episodi inediti svelano che a Milano si presenterà Chiara, la donna alla quale Gloria salvò la vita a discapito del suo bambino e che per questo finì nei guai ricercata dalla polizia e poi fuggita in Francia. Che cosa vuole ora Chiara e che cosa ha di così importante da dire a Ezio?

Il Paradiso delle signore 7 anticipazioni: arriva Chiara, la donna salvata da Gloria

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che nelle nuove puntate della soap si presenterà a Milano Chiara, niente di meno della donna che Gloria riuscì a salvare a discapito della vita del suo bambino. Proprio per questo la bella Moreau fu costretta a fuggire abbandonando la sua famiglia rifugiandosi in Francia, accolta da una ricca signora e rinunciando a tutto pur di non mettere nei guai Gloria ed Ezio. Il passato ritorna a bussare dopo 18 lunghi anni e Chiara sconvolgerà il signor Colombo nel giorno dedicato agli innamorati, chiedendo di poter incontrare Gloria. Ha qualcosa di estremamente importante da dirle.

Il Paradiso delle signore nuove puntate: un segreto nel passato di Gloria ed Ezio

Ezio sarà reticente, almeno in un primo momento, nel dire a Gloria che Chiara si è presentata al suo cospetto. Tuttavia, dopo essersi confrontato con Vittorio, capirà che è arrivato il momento di scoprire che cosa vuole questa donna, essenziale nella vita di Gloria e che ne ha determinato il corso.

Sarà così che Chiara e Gloria si rivedranno dopo tantissimo tempo e per la bella Moreau non sarà semplice affrontare ciò che le racconterà la donna alla quale salvò la vita.

Il Paradiso delle signore spoiler: Ezio e Gloria partono insieme

Come raccontano le nuovissime anticipazioni de Il Paradiso delle signore, Gloria racconterà ad Ezio il segreto che li riguarda e che è venuto a galla solo ora, grazie al coraggio di Chiara: di cosa si tratterà?

I due partiranno per un viaggio di lavoro e, finalmente, accadrà qualcosa che li unirà come un tempo. Forse è arrivato davvero il momento di fare pace con il passato e di cedere ai sentimenti che Gloria ed Ezio provano e che hanno cercato con disperazione di soffocare per rispetto di Veronica. Resta da capire quale sia questo segreto che Gloria porterà alla luce, sconvolgendo Ezio. Per ora mistero e silenzio assoluto, pare che sia un qualcosa che cambierà per sempre la vita del signor Colombo e della bella Moreau.