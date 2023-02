Le anticipazioni relative ai prossimi episodi di Terra amara vedranno Sermin finire in gravi condizioni in ospedale dopo essere stata raggiunta dagli scagnozzi di Hatip. Tutto accadrà nel momento in cui quest'ultimo scoprirà di essere stato ingannato da Sermin che, nel frattempo, vuol fuggire in Francia.

Sermin fa il doppio gioco con Hatip e Hunkar: anticipazioni Terra amara

Le cose in Terra Amara si metteranno male per Sermin con il prosieguo delle puntate. La donna infatti, si alleerà con il cattivo Hatip, rinunciando a denunciarlo per aver ucciso Cengaver.

Sermin accuserà invece Demir dell'omicidio, facendolo finire in carcere. I guai per Sermin inizieranno quando deciderà di fare il doppio gioco con Hatip e Hunkar, cedendo alla proposta di Hunkar che le offrirà un milione di lire turche per farle ritrattare la testimonianza contro Demir.

Sermin saprà che per pagare quella somma, la zia Hunkar sarà costretta a vendere sottocosto alcuni dei suoi terreni, i quale appunto vorrebbero essere comprati da Hatip. Peccato che Sermin non abbia fatto i conti con la zia, visto che la signora Yaman, per recuperare il denaro, chiederà aiuto a Fekeli, facendo fallire questa parte del piano

Sermin cerca di fuggire in Francia ma Hatip lo scopre: spoiler Terra amara

Hatip sarà furioso quando verrà a sapere che il suo piano per acquisire i terreni della famiglia Yaman sarà fallito.

Şermin però, deciderà di intascare comunque i soldi che le darà Hünkar per ritrattare la sua testimonianza. Peccato che la moglie di Sabahattin non si presenterà in tribunale per scagionare il cugino. Comprerà invece un biglietto per la Francia con l'intenzione di nascondersi dalla figlia, Betul. Hatip, non appena si sarà reso conto di essere stato ingannato da Sermin, cercherà di rintracciarla.

Per questo, andrà da Fusun la quale, sotto minaccia, sarà costretta a rivelargli che l'amica starà fuggendo in Francia.

Sermin ritrovata in fin di vita nelle prossime puntate di Terra amara

Nel corso dei nuovi episodi di Terra amara, Hatip darà quindi ordine si suoi scagnozzi di rintracciare Sermin e di fargliela pagare. Gli scagnozzi eseguiranno gli ordini di Hatip visto che, poco dopo, Sermin verrà ritrovata priva di sensi e insanguinata nella sua auto.

Saranno Sabahattin e Mujgan a trovarla: la porteranno in ospedale dove le sue condizioni appariranno critiche sin da subito. Sermin sarà in fin di vita. Inizialmente il tutto verrà archiviato come un incidente, ma il pubblico ministero presto potrebbe scoprire la verità.