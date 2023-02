Oriana Marzoli non ha digerito i commenti ricevuti nella 35^ puntata del Grande Fratello Vip 7. Parlando con Daniele Dal Moro, la concorrente è scoppiata in lacrime perché è stata descritta dal conduttore quasi come una ubriacona. Inoltre non ha gradito di essere stata definita una persona volgare e che trascina Luca Onestini sulla "cattiva strada".

Per Signorini Onestini e Marzoli sarebbero due provocatori

Prima di parlare dello sfogo di Oriana, è bene fare un passo indietro. La concorrente nella 35^ puntata del Grande Fratello Vip 7 è finita sulla graticola con Luca Onestini: secondo il punto di vista di Alfonso Signorini, i due coinquilini sarebbero dei provocatori.

Inoltre Marzoli farebbe troppo uso di vino.

Raffaello Tonon (protagonista di una sorpresa per Luca) e Orietta Berti hanno sostenuto che Oriana trascina Onestini sulla "cattiva strada". Infine i due coinquilini sono stati rimproverati per utilizzare spesso dei termini in spagnolo.

Lo sfogo di Marzoli

In seguito alla puntata, Oriana ha avuto un crollo. Sebbene con Daniele Dal Moro la conoscenza prosegua a gonfie vele, la concorrente non è riuscita a trattenere le lacrime. Parlando con l'imprenditore veneto, è scoppiata in lacrime: "È tutto, sono solo cose brutte". Poi ha aggiunto: "Mi mettono allo stesso livello, mi dicono che sono un'ubriacona, anche sentire Orietta che che dice che tiro fuori il peggio di Luca e che sono una volgare, ma come ti permetti?".

Al contrario, la diretta interessata crede di essere sempre stata una buona amica per Onestini.

Daniele dopo aver ascoltato Oriana ha cercato di tirarla su di morale. Il giovane ha spiegato che nessuno le ha dato dell'ubriacona, ma semplicemente quando beve va un po' su di giri. Inoltre ha ribadito che le opinioniste fanno solamente il loro lavoro e anche a lui spesso è stato criticato dal duo Berti-Bruganelli.

Infine il 32enne ha consigliato a Oriana di non dare molto peso ai giudizi delle persone, poiché in altrettante occasioni le hanno detto delle bella parole.

“anche sentire Orietta dire che tiro fuori il peggio di Luca e che sono una volgare quando io ci sono stata sempre per lui…”

A ME SI SPEZZA IL CUORE VEDERLA COSÌ NON ĆÈ MAI UNA PERSONA CHE HA UNA BELLA PAROLA PER LEI IN QUELLO STUDIO 💔#oriele

pic.twitter.com/4bpZcMvmre — Ari 🧃 (@sonoary) February 22, 2023

Il supporto dei fan degli 'Oriele'

Poco dopo il suo sfogo, Oriana ha ricevuto un bellissimo messaggio di supporto da parte dei suoi fan.

Il messaggio aereo volato sulla casa di Cinecittà recita testuali parole: "Temuti dentro, amati fuori". La 30enne venezualana ha prontamente ringraziato i suoi fan, mentre Daniele si è complimentato per la tempistica dell'aereo. Inoltre l'imprenditore ha fatto notare alla giovane che lontano dai riflettori è molto amata.

Marzoli e Dal Moro hanno entrambi ringraziato coloro che hanno speso un attimo del loro tempo per inviare la dedica alla coppia. Poi i due coinquilini si sono sciolti in un tenero abbraccio.