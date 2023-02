Betül erediterà tutta la malvagità della madre Sermin e nella prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, la metterà in atto. Dopo che Betül ruberà Haşmet a Sermin, riuscirà a farsi fare la proposta di matrimonio, ma avrà un unico solo obiettivo: diventare sua moglie per ereditare il suo patrimonio. Betül avrà intenzione di uccidere il futuro marito e progetterà di farlo durante la prima notte di nozze. Non terrà il piano per sé, infatti racconterà tutto alla madre Sermin.

Betül vorrebbe lasciare Çukurova per andare a Istanbul

Betül avrà modo di uscire al cinema insieme ad Haşmet, occasione in cui incontrerà Züleyha.

Tra le due donne ci sarà un'accesa discussione e Betül ci rimarrà male visto che il suo uomo non farà nulla per proteggerla. Sarà talmente triste che prenderà una decisione drastica: lasciare Çukurova per andarsene con sua madre a Istanbul.

La ragazza ci rimarrà male anche perché ci ha messo la faccia per portare avanti la loro relazione, visto che tutti l'hanno presa in giro in quanto compagna di un uomo molto più vecchio di lei, senza essere nemmeno sposata. A breve, però, qualcosa potrebbe cambiare.

Haşmet chiede in sposa Betül

Haşmet arriverà a casa di Betül e Sermin con un mazzo di fiori, e li regalerà alla giovane ragazza. Sarà dispiaciuto per tutto ciò che è successo e le chiederà scusa per averla ferita.

Oltre a questo, le chiederà se vuole diventare sua moglie.

Sermin darà il suo benestare perché sa che Haşmet la ama, quindi lui le donerà l'anello di fidanzamento e lei risponderà di sì. Così i due progetteranno di sposarsi il prima possibile, ma Betül avrà in mente anche altri piani.

Betül vuole far fuori Haşmet per ereditare il suo patrimonio

Betül sarà determinata a uccidere Haşmet: lei non lo ama e gli sta vicino solo per ereditare la sua fortuna. Proprio per questo motivo sarà intenzionata ad avvelenarlo e lo vorrà fare durante la prima notte di nozze.

La ragazza racconterà i suoi piani alla madre, che rimarrà incredula davanti alle brutte intenzioni della figlia.

Riuscirà Betül a portare a termine il suo progetto?

È la fine tra Züleyha e Hakan?

Züleyha, invece, vivrà dei reali problemi d'amore. Scoprirà che dietro Mehmet in realtà si nasconde Hakan e non sarà disposta a perdonarlo per tutte le bugie che le ha detto: vorrà solo che esca dalla sua vita il prima possibile e gli addosserà la colpa di aver ucciso Demir durante l'assalto alla fattoria.

Hakan uscirà anche dal gruppo Yaman cedendo le azioni a Igmet, mossa che non piacerà tanto a Züleyha, perché ancora una volta ha fatto tutto alle sue spalle. A ogni modo, Hakan si convincerà che Züleyha provi ancora qualcosa per lui, ma la giovane sarà chiara: non lo ama più. Sarà veramente la fine tra Züleyha e Hakan?