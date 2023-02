Un posto al sole viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily italiana nata da un'idea di Wayne Doyle, per ciò che concernerà gli episodi che andranno in onda giovedì 23 e venerdì 24 febbraio, raccontano che il processo a Lello Valsano giungerà al momento dei testimoni a favore del criminale. L'avvocato del delinquente, infatti, sfodererà ogni arma a disposizione pur di ottenere la semi-impunità del suo assistito. Nel frattempo il malumore che aleggerà al Caffè Vulcano porterà alla nascita di alcuni contrasti tra Nunzio Cammarota e Fausto Acernese.

Ci sarà, inoltre, un incontro tra Giulia Poggi e Mastro Peppe, mentre Niko e Viola Bruni saranno in trepidante attesa del verdetto del processo. Guido Del Bue, infine, troverà in Michele Saviani il suo preferito compagno di baldoria, nel frattempo gli abitanti di Palazzo Palladini si appresteranno a ricevere una visita dal passato.

Arriverà il momento dei testimoni a favore di Lello Valsano

Gli spoiler di Un posto al sole per quanto riguarderà le puntate che saranno trasmesse giovedì 23 e venerdì 24 febbraio, raccontano che il focus dello sceneggiato Rai si concentrerà nuovamente sul processo a Lello Valsano riguardante la morte di Susanna Picardi.

Dopo le testimonianze di Viola e Raffaele Giordano, infatti, arriverà anche il momento dei testimoni a favore del criminale.

A tal proposito, l'avvocato difensore di Valsano avrà in mente delle mosse da attuare per far sì che il suo assistito riceva la semi-impunità.

Il Caffè Vulcano, nel mentre, sarà ancora alle prese con un drastico calo dei clienti e ciò arrecherà sempre più malumore tra i dipendenti del locale. A farne maggiormente le spese, oltre alla povera Silvia, saranno anche lo chef Nunzio e il cameriere Fausto che avrà un duro scambio di vedute.

Incontro inaspettato, invece, tra mastro Peppe e Giulia. Riusciranno a chiarirsi?

Niko e Viola in attesa del verdetto

Le trame della soap opera della terza rete Rai, in merito agli episodi che andranno in onda giovedì 23 e venerdì 24 febbraio, rivelano che la maestra Viola e il giovane avvocato Niko saranno in preda all'ansia, in quanto attenderanno con trepidazione il verdetto del processo al criminale Valsano.

Guido, ancora una volta, troverà in Michele la migliore spalla possibile per far baldoria. Sarà d'accordo Mariella?

Giulia, successivamente, potrà finalmente lanciarsi in un discorso chiarificatore con mastro Peppe.

Gli abitati di Palazzo Palladini, in ultimo, si appresteranno a ricevere una sorpresa piacevole proveniente dal passato.