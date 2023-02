Scontro tra madre e figlia, nelle prossime puntate di 'Terra Amara' in onda su Canale 5. Betül romperà i sogni di gloria alla madre Sermin fidanzandosi con Haşmet. La donna, infatti, era convinta che sarebbe potuto diventare il suo futuro marito.

Sermin illusa di diventare il nuovo amore di Haşmet

Dopo che Sermin e Betül si fingeranno povere per far passare Züleyha per la cattiva della situazione, dopo che le ha cacciate dalla tenuta, Sermin non perderà l'abitudine di voler stare al fianco degli uomini più potenti, per questo motivo vorrà avvicinarsi ad Haşmet Çolak.

Insieme a Füsum, trascorrerà tanto tempo nel ristorante dell'uomo e inizierà a entusiasmarsi per la vicinanza che ci sarà con lui. Oltre a trattarla bene, le dirà che farà di tutto per battere Züleyha e, solo per questo, Sermin sarà estasiata.

Gli amici, inoltre, le metteranno in testa che Haşmet è pazzo di lei e la donna penserà di avere la possibilità di sposarlo. Per questo motivo, farà di tutto per farsi notare e, per cercare di attirare la sua attenzione, sarà sempre nel suo ristorante. Lui sarà molto gentile, al punto che le non farà mai pagare il conto, così lei inizierà ad avere dei grilli per la testa.

Sermin scopre che Betül è la fidanzata di Haşmet

Sermin inizierà a pensare che, tra lei e Haşmet, ci sia qualcosa di serio, al punto di affermare che egli, ben presto, potrebbe diventare il suo futuro marito: qualcosa, però, andrà storto.

La donna si ritroverà a prendere il tè insieme ad alcuni amici, quando nella sala entrerà Betül, a braccetto con Haşmet. Sermin non riuscirà a credere ai suoi occhi e diventerà una furia con sua figlia.

Le dirà cosa ci fa con un uomo che potrebbe essere suo padre e con un braccio proverà a portarla via, ma Haşmet la bloccherà, dicendole di lasciare in pace la ragazza.

Sermin sarà turbata e avrà un attacco di panico per il momento di imbarazzo che vivrà davanti ai suoi amici.

Sermin ripudia Betül

Betül proverà a chiedere scusa alla mamma, non conosceva le sue intenzioni con Haşmet. Le porterà un regalo, ma Sermin si infurierà, per lei sua figlia è come se fosse morta: ha una tresca con un uomo più anziano e lei non l'ha cresciuta per fare "la sgualdrina" con un vecchio.

La caccerà via di casa e non vorrà più avere niente a che fare con lei. Betül non smetterà di piangere e proverà a calmare la madre, ma nulla sarà possibile e la situazione precipiterà. Dopo l'ennesimo rimprovero di Sermin, la giovane dirà alla madre: "Tu mi invidi perché non sei la più bella di Çukurova". Sermin non tollererà questa mancanza di rispetto, così prenderà a schiaffi la figlia.

Betül sarà sotto shock: arriverà Haşmet e la porterà via. Riusciranno le due donne a risolvere i loro problemi?