Momenti di apprensione per Gülten nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. La ragazza sarà vittima di un incidente insieme a Saniye: se quest'ultima perderà la vita sul colpo, la ragazza verrà trasportata d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni di salute saranno gravi e la giovane necessiterà di un intervento salvavita, visto che è anche incinta. Çetin sarà disperato: rischia di perdere per sempre l'amore della sua vita e il loro unico bimbo.

Haşmet e il figlio investono con la macchina Saniye e Gülten

Çetin sarà devastato nelle prossime puntate di Terra Amara: la polizia lo informerà che Gülten è stata investita ed è stata trasferita in condizioni gravi in ospedale.

La ragazza verrà portata immediatamente in sala operatoria per un intervento urgente salvavita perché, oltre ad aver riportato ferite gravi, Gülten aspetta anche un bambino. Riusciranno i medici a salvare la vita a entrambi?

Ma che cosa è successo a Gülten? La ragazza si trovava in macchina insieme a Saniye e si stavano dirigendo al commissariato per segnalare che Haşmet Çolak stava lavorando abusivamente in alcuni terreni della famiglia Yaman. A un certo punto, però, le due donne hanno forato una gomma e sono scese dalla macchina per cambiarla.

La ruota di scorta è sfuggita dalle loro mani e ha iniziato a rotolare in mezzo alla strada. Mentre si apprestavano a recuperarla, un'auto a tutta velocità le ha beccate in pieno: era Haşmet e alla guida c'era suo figlio.

Non si sono fermati per prestare soccorso in quanto temevano di essere arrestati, così hanno lasciato i corpi delle donne agonizzanti in mezzo alla strada.

Saniye muore sul colpo, Gülten lotta tra la vita e la morte

Saniye è morta sul colpo, per lei non c'è stato nulla da fare. Alla polizia non è restato che andare a Villa Yaman e informare Gaffur dell'accaduto.

L'uomo è rimasto sotto shock quando ha scoperto di aver perso la moglie per sempre, l'amore della sua vita: ora il suo futuro è accanto alla piccola Üzum.

La sua famiglia non solo deve piangere il suo pilastro, ma anche correre al capezzale della povera Gülten, che lotta tra la vita e la morte, e i medici faranno di tutto per salvare sia lei che il bambino che porta in grembo.

La ragazza aveva scoperto da poco di essere incinta. Aveva deciso di rivelarlo a Çetin con una cena romantica e mostrandogli due scarpette da neonato.

Entrambi erano al settimo cielo ed estasiati alla sola idea di diventare genitori. Per la giovane era finalmente arrivata un po' di gioia, dopo tanti momenti di sofferenza trascorsi nella sua vita, tra cui l'abuso da parte di Ercüment, adesso però dovrà stringere i denti e farsi forza per poter stare vicino al marito.