Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Saniye e Gülten saranno vittime di un tragico incidente e sarà il figlio di Haşmet Çolak a investirle. Saniye morirà sul colpo e la polizia andrà in villa per avvisare Gaffur, Çetin, Fadik e Rashid dell'accaduto. Gülten invece, in gravi condizioni, verrà ricoverata in ospedale.

Saniye contro Haşmet per aver invaso il territorio degli Yaman

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Saniye e Gülten discuteranno con Haşmet Çolak e i suoi uomini perché inizieranno a lavorare in alcuni terreni che appartengono alla famiglia Yaman.

Saniye non vorrà fargliela passare liscia e sarà decisa ad andare alla polizia per informare il pm di ciò che sta combinando Haşmet.

Insieme a lei andrà anche Gülten, ma durante il tragitto si dovranno fermare per via di una gomma forata. Scenderanno dalla macchina per ripararla. Nella stessa direzione stradale ci saranno Haşmet e il figlio. I due discuteranno animatamente e il figlio dell'uomo, che si trova alla guida, non starà tanto attento alla strada.

Il figlio di Haşmet va a tutta velocità e investe Saniye e Gülten

Le due donne saranno intente a mettere la ruota di scorta, che improvvisamente rotolerà in mezzo alla strada. Mentre andranno a recuperarla verranno investite dalla macchina di Haşmet e suo figlio, che passeranno a tutta velocità.

I due rimarranno scioccati, ma Haşmet ordinerà al figlio di continuare a guidare e di non prestare soccorso alle due donne: se venisse fuori che le hanno investite finirebbero sicuramente in prigione.

Così i corpi di Gülten e Saniye rimarranno in mezzo alla strada. Le due donne saranno ancora vive?

Saniye muore e lascia per sempre Gaffur

Purtroppo Saniye morirà sul colpo. Gülten sarà leggermente più fortunata: non è deceduta, ma verrà portata in gravi condizioni presso l'ospedale di Çukurova. La polizia giungerà a Villa Yaman per informare Gaffur e Çetin dell'accaduto. Gaffur sarà sotto shock e non riuscirà a rendersi conto di aver perso la moglie per sempre.

Ormai è solo con la piccola Üzum, come sarà la loro vita senza Saniye?

Fadik e Rashid non riusciranno a smettere di piangere, visto che Saniye non è solo il pilastro della sua famiglia, ma anche di tutta Villa Yaman. Züleyha e Lütfiye giungeranno insieme a tutti gli altri dopo aver sentito le urla strazianti dei presenti: purtroppo Saniye non c'è più. Le forze dell'ordine diranno a Çetin che Gülten si trova in ospedale e che le sue condizioni di salute solo molto gravi. Mentre Gaffur sarà molto distrutto: non sapeva che la moglie fosse in giro con Gülten, ma pensava che stesse lavorando in cucina. Cosa ne sarà della sua vita adesso?