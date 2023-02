I piani di Betül sono sempre dietro l'angolo e nelle prossime puntate di Terra Amara farà di tutto per far passare Züleyha come cattiva.

In particolare Züleyha caccerà dalla villa Betül e Sermin, dopo aver scoperto che la ragazza ha venduto a sua insaputa dei terreni della famiglia Yaman. Le due donne saranno senza una casa, ma avranno soldi a sufficienza per vivere in comodità, ma Betül penserà bene di fingersi povera.

La truffa di Betül ai danni di Züleyha

Nelle prossime puntate di Terra amara, Züleyha scoprirà dell'inganno di Betül ai danni della sua società: ha venduto a sua insaputa dei terreni tenendosi i soldi.

Questa cosa porterà a delle conseguenze gravi: Fikret romperà il fidanzamento con Betül, e Züleyha caccerà dalla via sia lei che Sermin.

Darà a entrambe un ultimatum: entro due ore devono prendere tutte le loro cose dalla piccola villa e andarsene. Le due saranno reticenti e si rifiuteranno, anche perché Sermin dirà che la casa in cui vivono apparteneva a suo zio, che l'ha fatta abitare lì.

Così Züleyha ordinerà ai suoi dipendenti di togliere dalla casa mobili ed effetti personali, in maniera tale da poterle mandare via.

Il piano di Betül

Nonostante non abbiano più una casa, Betül ha da parte i soldi ricavati dalla vendita delle terre, quindi sia lei che la madre potrebbero permettersi di vivere tranquillamente in hotel per un lungo periodo o addirittura comprarsi una casa, ma la giovane avrà in mente un altro progetto: lei e la madre andranno a vivere nelle baracche, per far pensare a tutti che Züleyha sia una persona cattiva che lascia dei membri della sua famiglia senza una casa.

Per fare tutto ciò negherà di essere in possesso di denaro proveniente dalla vendita dei terreni.

Tutti a Çukurova seguiranno con attenzione le vicende della famiglia Yaman, addirittura le due donne verranno seguite dai giornalisti. Un fotografo seguirà Sermin e la sorprenderà mentre sarà intenta a stendere dei panni.

Il piano di Betül funzionerà alla perfezione: tutta Çukurova ben presto penserà che sia lei che la madre stiano vivendo in pessime condizioni economiche.

Sermin inizia a faticare a fingere

Tuttavia Sermin inizierà a fare fatica a fingere. Per Betül invece non sarà così e la spingerà a resistere e a proseguire con la messinscena.

Come le ha già detto è solo una situazione momentanea: ha solo bisogno di un po' di tempo per far sì che tutta Çukurova pensi che Züleyha sia una persona cattiva.