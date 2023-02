Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 sulla terza rete Rai nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily italiana ideata da Wayne Doyle per il mese di marzo raccontano che Niko e Viola, nonostante un velo d'incertezza che parrà circondarli, aspetteranno speranzosi il verdetto del processo contro il criminale Valsano. Il rapporto tra Silvia e Giancarlo sarà sempre più teso, mentre Alberto continuerà a pensare che cambiare studio sia una buona idea, ma il giovane Poggi rimarrà convinto del contrario.

Gli abitanti di Palazzo Palladini, invece, saranno scossi dalla morte di Teresa, passata a miglior vita a seguito di un infarto. Micaela, invece, proporrà con successo a Samuel di esibirsi come spogliarellista al Vulcano in occasione della serata organizzata per la Festa della Donna e ciò farà infuriare Speranza. Giulia e Angela, in ultimo, rischieranno di trovarsi ancora una volta immischiate in una situazione pericolosa. Nel frattempo Marina osserverà impotente gli stratagemmi attuati da Lara per far parte della vita di Roberto.

Giancarlo e Silvia ai ferri corti

Viola e Niko, una volta conclusosi il processo a Lello Valsano, aspetteranno speranzosi il verdetto pur essendo circondanti da un velo d'incertezza.

Roberto si domanderà se riuscirà a ritrovare l'armonia di coppia con Marina, mentre il rapporto tra Graziani e Todisco parrà essere ai ferri corti.

Otello, poco dopo, tenterà di riportare un pizzico di spensieratezza nella nuora, mentre Salvatore dovrà fare i conti coi sentimenti altalenanti che prova verso Castrese.

Testa, intanto, inviterà a pranzo il dottor Crovi.

Alberto e Niko continueranno a vederla in maniera differente in merito al loro studio legale, difatti Palladini vorrebbe ampliarlo implementando anche l'appartamento accanto mentre Poggi preferirebbe non apportare alcuna modifica in tal senso.

Luca tenterà di convincere Michele a non presenziare a un pranzo di famiglia al Vulcano.

La morte di Teresa scuoterà gli animi degli abitanti di Palazzo Palladini

A seguito di un infarto, Teresa perderà la vita e tale tragica notizia sarà alquanto dolorosa per gli abitanti di Palazzo Palladini, in primis per il marito Otello.

Luca, prossimo a lasciare Napoli, chiederà a Giulia di incontrarsi da soli, mentre Franco tornerà dalla Nuova Zelanda e troverà la piccola Bianca parecchio rabbuiata e triste per la morte della signora Diacono.

Otello, circondato dal sostegno di famigliari e amici, si preparerà a dare l'ultimo saluto alla coniuge, nel frattempo Samuel accetterà di esibirsi al Vulcano come spogliarellista come propostogli da Micaela. Facile intuire come tale proposta farà infuriare Speranza.

Rossella, in piena sofferenza emotiva a causa della morte della nonna, cercherà conforto nel fidanzato, ma quest'ultimo sembrerà distratto da alcune problematiche professionali.

Michele, esausto dall'ennesimo attacco al Vulcano, sceglierà di prendere il toro per le corna e agire in prima persona.

Testa dovrà operare una scelta complicata, mentre Rosa chiederà a Viola di aiutarla a trovare un nuovo impiego.

Angela e Giulia, intanto, rischieranno nuovamente di trovarsi in serio pericolo, mentre Marina osserverà impotente gli stratagemmi attuati da Lara per cercare di entrare a far parte dell'esistenza di Ferri.

La piccola Irene, inoltre, esprimerà il desiderio di conoscere Tommaso. Alberto, in ultimo, dovrà fare i conti con un ostacolo in merito alla sua voglia di ampliare lo studio legale.