Diverse novità terranno alta l'attenzione dei fan di Terra Amara, la popolare soap opera di grande successo di Canale 5. Gli spoiler dei nuovi episodi turchi in programma tra qualche settimana in televisione rivelano che Cetin Cigerci deciderà di recarsi in ospedale per fare visita a Gulten Taskin, ricoverata in seguito ad una brutta intossicazione.

Terra amara anticipazioni: Gulten nasconde a tutti la violenza subita da Ercument

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti i nuovi episodi trasmessi a breve in Italia rivelano che Cetin proverà un nuovo approccio con Gulten.

Tutto inizierà quando Fekeli e Hunkar aiuteranno la domestica a nascondere il fatto di essere stata abusata in un bosco da Ercument (Rüzgar Aksoy), il cui corpo era stato occultato dopo essere stato ucciso da Yilmaz Akkaya.Taskin tirerà un sospiro di sollievo quando le indagini sulla morte del suo aggressore verranno chiuse in fretta dopo il ritrovamento dei suoi miseri resti. Tuttavia, la sorella di Gaffur si sentirà sporca e per questo deciderà di tenere a distanza Cetin. Proprio quest'ultimo non capirà il motivo del suo strano comportamento poiché all'oscuro della violenza subita da parte della ragazza. Purtroppo Gulten si ostinerà a rifiutare qualunque approccio da parte del tirapiedi di Fekeli.

La domestica finisce in ospedale per un'intossicazione

Nelle prossime puntate di Terra amara, Gaffur acquisterà del pollo all'oscuro che provenga da un allevamento di pollame malato. Il capomastro, infatti, non avrà idea che è tutto un piano organizzato da Hatip per mettere i bastoni tra le ruote a Demir e Hunkar. Nel frattempo i polli avariati provocheranno una grave intossicazione che manderà all'ospedale gli adulti e i bambini intervenuti alla festa per la circoncisione organizzata dalla famiglia Yaman.

Tra gli intossicati ci sarà anche Gulten (Selin Genç) che dovrà stare ricoverata in ospedale per molte ore. In questa circostanza, la domestica chiarirà con Saniye gli ultimi contrasti avuti per colpa di Zuleyha e tra l'altro consentirà a Cetin di farle visita.

Terra amara, nuove puntate: Cetin regala delle rose a Gulten

Cetin visiterà Gulten in ospedale e le porterà un mazzo di rose, dicendole che sono da parte di Fekeli.

In questa circostanza, l'uomo le domanderà per quale ragione è ancora molto fredda nei suoi confronti nonostante abbia capito che prova un interesse per lui. Ancora una volta, la cognata di Saniye preferirà tacere sulla violenza subita da parte di Ercument, lasciando Cigerci stupefatto. Riuscirà il tirapiedi di Fekeli ad abbattere le paure di Gulten? Non resta che attende le nuove puntate di Terra amara per saperlo.