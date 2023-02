Nuovi problemi in vista per Gaffur, che cadrà in pieno nella trappola organizzata da Hatip. Nelle prossime puntate di Terra Amara, il marito di Saniye non solo perderà il suo ruolo di capomastro, ma dovrà fare i conti con il perfido Tellidere. Come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia messo alle strette da Hatip, che gli ha concesso in passato un prestito, Gaffur sarà costretto a ricorrere a un furto per poter restituire il denaro. L'uomo sarà costretto a sottrarre i gioielli d'oro della moglie, fingendo che un ladro sia entrato in casa loro.

Gaffur cade nella trappola di Hatip

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi ancora una volta sulla figura di Gaffur. Seguendo la trama della soap turca, i guai per il marito di Saniye inizieranno nel momento in cui sulla sua strada incrocerà il machiavellico Hatip. Gaffur cadrà della trappola di Hatip e subirà il furto di una grossa somma appartenente agli Yaman, così si rivolgerà proprio a lui per ottenere un prestito. All'inizio Hatip si mostrerà accomodante, ma ben presto la sua cattiveria verrà fuori.

Dopo che Gaffur comprerà dei polli avariati da Hatip, che intossicheranno gli invitati a una festa organizzata dagli Yaman per la circoncisione dei bimbi del paese, perderà il suo ruolo di capomastro.

Demir, addossandogli la colpa dell'accaduto, lo relegherà ai lavori di pastorizia, così Saniye diventerà il nuovo capomastro. Per lui i guai non saranno affatto finiti visto che Hatip lo contatterà e dopo un pesante diverbio lo minaccerà, chiedendo la restituzione entro sera di una grossa parte del prestito.

Gaffur si macchia di un furto

Disperato, in quanto impossibilitato a chiedere aiuto agli Yaman, Gaffur penserà di rivendere la sua moto, ma il ricavato sarebbe troppo basso, così il fratello di Gulten sarà costretto a compiere un furto. Rovistando a casa sua, troverà i gioielli in oro della moglie e li sottrarrà per rivenderli.

In questo modo Gaffur avrà a disposizione la somma da restituire ad Hatip, ma si premurerà di lasciare la porta dell'alloggio che condivide con la moglie ben spalancata per fingere che un ladro sia entrato in casa loro.

Come reagirà Saniye quando scoprirà che i suoi preziosi sono spariti? La nuova capomastro di Villa Yaman stavolta crederà che un ladro si sia introdotto in casa sua o dubiterà della sincerità del marito? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara considerando che Saniye, dopo essere stata tradita, non si fida più ciecamente del marito.