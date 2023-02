Cresce l'attesa per la messa in onda della nuova puntata di Amici 2023, prevista per domenica 26 febbraio su Canale 5.

Le anticipazioni sul talent show ideato e condotto da Maria De Filippi rivelano che, al centro dell'attenzione, ci saranno le sfide dirette per gli allievi che sono rimasti in gara e che attendono di scoprire il loro destino in vista del serale.

Non tutti quelli che sono attualmente nella scuola potranno conquistare la maglia d'oro d'accesso allo show di prime time: spetterà ai loro insegnanti prendere una decisione finale.

Previsti nuovi accessi al serale: anticipazioni Amici 2023 del 26 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Amici 2023 rivelano che giovedì 23 febbraio è prevista la registrazione della penultima puntata del pomeridiano domenicale di questa stagione, in programma poi domenica 26 febbraio su Canale 5.

Le anticipazioni rivelano che, al centro dell'attenzione ci saranno le nuove sfide dirette per i concorrenti che sono rimasti in gara e attendono di conoscere il loro destino in vista del serale.

Come aveva precisato Maria De Filippi nel corso dell'ultima puntata trasmessa su Canale 5, arrivati a questo punto del percorso bisogna accelerare i tempi e consegnare le maglie a coloro che potranno vivere il sogno di partecipare allo show di prime time.

Ndg e Megan a rischio: anticipazioni Amici 2023 del 26 febbraio

Di conseguenza, le anticipazioni di questa nuova puntata di Amici 2023 in programma domenica 26 febbraio rivelano che per altri allievi arriverà il momento di indossare la maglia d'oro del serale mentre per qualcun altro potrebbe giungere il momento dell'addio definitivo e quindi dell'eliminazione diretta dalla scuola.

Al momento, tra coloro che sembrerebbero essere in bilico e quindi a rischio uscita dal cast di questa ventiduesima edizione del talent show Mediaset, spicca il nome di Ndg che, tra i vari cantanti di questa edizione, è colui che sta funzionando decisamente meno anche dal punto di vista discografico, come testimoniano le scarse vendite dei suoi singoli.

Mattia vicino al serale: anticipazioni Amici 2023 del 26 febbraio

Tra i ballerini, invece, in bilico per l'eliminazione definitiva dal cast prima del serale potrebbe esserci la ballerina Megan, messa in discussione da Todaro. Il suo destino è nelle mani del prof Emanuel Lo che, in queste settimane, ha già assegnato una maglia d'oro a Maddalena e potrebbe decidere di premiare Samu come secondo allievo da ammettere al serale.

Grande attesa anche per le sorti del ballerino Mattia Zenzola: ad oggi continua ad essere uno dei volti più amati dello show e, complici i progressi mostrati nel corso dell'ultimo periodo, sarebbe ormai vicinissimo alla conquista del serale.