Ci saranno molteplici colpi di scena nel corso dei nuovi episodi di Terra Amara previsti prossimamente su Canale 5. Gli spoiler turchi dello sceneggiato rivelano che il piano di fuga di Zuleyha e Yilmaz Akkaya verrà meno a causa di una notizia di Mujgan Hekimoglu.

Terra amara, anticipazioni: Zuleyha e l'ex pianificano la fuga

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti gli episodi in programma prossimamente su Canale 5, rivelano che una notizia metterà i bastoni tra le ruote ai piani di Yilmaz.

La storyline prenderà il via quando Zuleyha e l'ex capiranno di non riuscire più a stare lontano l'uno dall'altra, per questo motivo architetteranno la loro fuga durante una festa organizzata dalla famiglia Yaman.

Zuleyha accetterà di seguire il suo amato lontano da Adana. Lui la rassicurerà di prendersi cura di Adnan e del bambino che aspetta da Demir. Inoltre la tranquillizzerà dicendole di essersi ormai messo alle spalle le nozze con Mujgan. Purtroppo qualcosa turberà la serenità appena ritrovata dei due sfortunati innamorati, nonostante abbiano progettato la fuga nei minimi dettagli. Qualcosa andrà per il verso sbagliato per via di una buona novella della dottoressa Hekimoglu.

Yilmaz rinuncia a fuggire appreso della gravidanza di Mujgan

Nei prossimi episodi turchi di Terra amara Yilmaz, come concordato con Zuleyha, si recherà in ospedale per dire addio a Mujgan e non permetterle di avvisare Demir della loro fuga.

La dottoressa però sorprenderà il marito con una clamorosa notizia. Circondata da tutti i colleghi, la collega di Sabahattin metterà la mano del consorte sulla pancia: così Yilmaz apprenderà che sua moglie è in dolce attesa. Una notizia che farà cambiare idea al figlioccio di Fekeli. Quest'ultimo non riuscirà a lasciare la moglie e per questo deciderà di non presentarsi all'appuntamento fissato con Zuleyha per dare inizio alla loro rocambolesca fuga.

Zuleyha torna alla tenuta

Zuleyha attenderà l'arrivo dell'amato per tre ore, per poi mettere in moto la sua auto per fare ritorno a casa insieme al suo bambino. La giovane sarà profondamente delusa dal comportamento avuto da Yilmaz all'oscuro del reale motivo del suo ritardo. Intanto Hunkar crederà che la nuora abbia provato di nuovo a fuggire, mentre Demir sarà certo della sua buonafede.

L'uomo presumerà che l'amata si sia allontanata dalla festa per prendere un po' d'ossigeno a causa del suo stato interessante. Alla fine,Yaman consiglierà alla madre di non mettere più becco nelle faccende riguardanti marito e moglie.