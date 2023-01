Continuano a non mancare i colpi di scena nella soap opera turca Terra Amara. Nel corso delle prossime puntate in programmazione su Canale 5, a mettere il bastone tra le ruote a Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) questa volta sarà Müjgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova).

L’ex meccanico si vedrà costretto ad annullare la fuga con la sua ex fidanzata quando sua moglie gli dirà di essere incinta.

Spoiler turchi di Terra amara: Yilmaz rinuncia alla fuga con Zuleyha

A ostacolare la fuga di Zuleyha e Yilmaz sarà una rivelazione del tutto inaspettata di Mujgan.

Tutto comincerà quando Akkaya convincerà la sua ex a scappare con lui, per viversi la loro storia d’amore alla luce del sole una volta per tutte. In particolare l’ex meccanico - dopo aver appreso che in realtà Zuleyha non ha sposato di propria volontà Demir (Murat Ünalmış) - sarà deciso insieme a lei ad attuare un piano di fuga, mentre si terrà una festa organizzata dai Yaman. In particolare Akkaya prometterà alla giovane Altun di essere intenzionato a fare da padre sia ad Adnan che al bambino che aspetta dal marito.

Prima di raggiungere la sua ex nel luogo concordato, Yilmaz si recherà in ospedale per mettere fine al matrimonio con Mujgan: ma proprio in questa circostanza la dottoressa Mujgan spiazzerà Akkaya dicendogli di essere incinta.

Quest’ultimo sarà sconvolto per la notizia ricevuta, quindi dovrà rinunciare a lasciare la moglie e "darà buca" a Zuleyha, non si presentandosi al loro appuntamento.

Demir giustifica l’assenza della moglie dalla tenuta, Akkaya vuole avere un confronto con la sua ex

Zuleyha, dopo aver aspettato per tre ore il suo ex, parecchio delusa non avrà altra che tornare alla tenuta Yaman insieme al piccolo Adnan.

Demir si fiderà ciecamente della moglie, nonostante sua madre Hünkar (Vahide Perçin) la accuserà di aver tentato di fuggire con Yilmaz: nello specifico Yaman giustificherà l’assenza di Zuleyha, con la convinzione che si sia allontanata dai festeggiamenti per prendere un po’ d’aria.

Inoltre Demir finirà per entrare in conflitto con la madre e le ordinerà di non intromettersi più tra lui e sua moglie.

Intanto Altun, sempre più amareggiata, si chiederà per quale motivo Akkaya non abbia rispettato la parola data: l'uomo comunque vorrà darle delle spiegazioni, servendosi della complicità della domestica Gülten Taşkın (Selin Genç).