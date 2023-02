Anna Boschi può essere definita la prima vera protagonista di Un posto al sole. Il daily drama partenopeo, in seguito, si è sviluppato come un racconto corale eppure nelle prime puntate di Upas, le vicende di Anna erano al centro della narrazione.

Ma chi è Anna Boschi e, se dovesse davvero tornare, in che contesto potrebbe muoversi? A seguire verrà analizzato il personaggio della sorella di Franco e le interazioni future che potrebbe avere.

Un posto al sole: la storia di Anna

Figlia di Maria Boschi e sorella di Franco, Anna viene presentata agli spettatori come un'umile badante ma, in seguito si scopre essere figlia del conte Giacomo Palladini, nonché ereditiera dell'ambitissima Terrazza.

Odiatissima dalla contessa Federica e contesa dai due fratelli Alberto e Alessandro, Anna è stata la prima vera protagonista di Un posto al sole. La prima puntata si chiude infatti con il colpo di scena della lettura del testamento da cui si dipaneranno tantissime vicende, alcune delle quali vengono narrate ancora oggi.

Ma che ne è stato di Anna? La ragazza ha avuto un degno epilogo: si è infatti sposata con Alessandro ed è andata a vivere in Nuova Zelanda. Quanto alla Terrazza, l'ha lasciata in gestione a Franco. E' lui infatti ad occuparsi di raccogliere le quote dell'affitto e girarle alla sorella. La storia di Anna è quindi terminata eppure nell'episodio del 10 febbraio la donna si è fatta viva con una telefonata.

Maria Boschi è in pericolo di vita

Nella puntata, andata in onda venerdì 10 febbraio, Franco ha ricevuto una telefonata da sua sorella. A quanto pare sua madre è stata ricoverata per una polmonite ed è in pericolo di vita. Questo espediente narrativo potrebbe essere stato per giustificare un'assenza di Franco tuttavia, secondo voci molto insistenti, questa notizia potrebbe fare da apripista al ritorno di Anna Boschi nella soap.

Non è tutto però perché oltre a lei dovrebbe tornare anche uno tra il dottor De Santis e Alessandro Palladini, anche se le quotazioni del secondo sono in forte discesa. Tornando ad Anna, come si potrebbe giustificare un suo ritorno?

Un posto al sole: il ritorno di due personaggi storici

Se, per il dottor De Santis, c'è già chi lo vede nuovo primario del San Filippo al posto di Ornella, riesce difficile trovare una collocazione per Anna.

Se Maria dovesse morire la donna potrebbe tornare Napoli e molti fan ipotizzano che possa decidere di vendere la Terrazza. Difficilissimo pensare ad un ritorno di fiamma con Alberto, con cui però potrebbe sicuramente interagire. Quanto agli altri personaggi tutti gli attuali abitanti della Terrazza sono legati a lei. La donna era inoltre molto legata a Raffaele e soprattutto alla sua migliore amica Silvia. Non resta che attendere per scoprire se Anna tornerà davvero.