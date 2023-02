La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della soap opera in merito all'episodio che sarà trasmesso venerdì 24 febbraio, rivelano che Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) assumerà Palma Rizzo (Valentina Tomada) al Paradiso per curare la posta del cuore.

Clara Boscolo (Elvira Camarrone), intanto, penserà segretamente ad Alfredo Perico (Gabriele Anagni), ma quest'ultimo al contempo sembrerà pian piano riuscire ad aprire un varco nelle emozioni di Irene Cipriani (Francesca Del Fa).

Matilde (Chiara Baschetti), invece, sarà infastidita quando scoprirà che Vittorio avrà un appuntamento con l'amica giornalista Diletta D'Ambrosio. La contessa Adelaide (Vanessa Gravina) e Marcello Barbieri (Pietro Masotti), infine, si lasceranno nuovamente travolgere dalla passione, nel frattempo Ezio Colombo (Massimo Poggio) compirà un gesto sorprendente nei riguardi di Gloria Moreau (Lara Komar).

Vittorio assumerà Palma per curare la posta del cuore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7, in merito alla puntata che andrà in onda venerdì 24 febbraio su Rai 1, svelano che verrà assunta Palma Rizzo per curare la rubrica della posta del cuore sul Paradiso Market.

Dopo l'impiego di Francesco (Christian Roberto) in sartoria, quindi, anche la mamma di quest'ultimo lavorerà nella boutique meneghina.

Clara, nel mentre, inizierà a nutrire dei segreti sentimenti verso Alfredo. Quest'ultimo, però, sarà galvanizzato dal fatto di essere sempre più vicino a far breccia nel cuore di Irene.

Matilde infastidita dall'appuntamento tra Diletta e Vittorio

Le trame della fiction daily italiana, riguardo l'episodio che sarà trasmesso venerdì 24 febbraio, evidenziano che Matilde apprenderà che Vittorio avrà un appuntamento con Diletta e ne sarà infastidita.

Marcello deciderà di aiutare l'amico Mattia, nonostante tale gesto significhi per lui rinunciare a qualcosa d'importante. Adelaide Di Sant'Erasmo sarà profondamente colpita dal gesto del socio. Malgrado si fossero ripromessi di non cadere nuovamente in tentazione, Marcello e la contessa Adelaide si concederanno una seconda parentesi focosa.

Intanto Gloria dovrebbe lasciare temporaneamente Milano, ma Ezio la sorprenderà con un gesto inaspettato e sconvolgente.