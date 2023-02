Lo scontro tra Zuleyha e Mujgan animerà le prossime puntate di Terra Amara. Come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, le due donne, entrambe in dolce attesa, si ritroveranno di nuovo faccia a faccia per via di un fraintendimento che vedrà protagonista il piccolo Adnan. Insofferente alla presenza del piccolo, dopo aver saputo che Yilmaz ne è il padre biologico, la dottoressa lo aiuterà quando lo vedrà in pericolo, ma Zuleyha penserà che la sua "nemica" stia facendo del male al figlioletto e ciò innescherà l'ennesima lite.

Guerra in corso tra le due donne d Yilmaz

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi su Zuleyha e Mujgan. Seguendo la storyline della soap turca, la dottoressa, ascoltando una conversazione privata tra Sabahattin e Altun, capirà che Adnan è figlio biologico di Yilmaz. In dolce attesa del suo primogenito, Mujgan deciderà di tenere nascosta la verità al marito per non mettere in pericolo il suo matrimonio. La presenza del bimbo però inizierà a infastidirla non poco anche in considerazione del fatto che Yilmaz non disdegnerà di giocare con il piccolo che, muovendo i primi passi, si ritroverà spesso nel giardino di casa di Mujgan.

La dottoressa chiederà a Zuleyha di tenere lontano il suo bambino e ciò darà di che pensare a Yilmaz, il quale però finirà per credere che dietro un comportamento tanto strano ci siano gli ormoni della gravidanza.

Un'ennesimo scatto d'ira di Mugjan, però, lascerà tutti perplessi. Infatti, pensando che il marito abbia acquistato un nuovo passeggino per il figlio in arrivo, Zuleyha lo farà provare a Adnan ma in realtà si scoprirà presto che quel dono era per Mujgan da parte di Yilmaz. Altun lo restituirà subito ma a quel punto la dottoressa lo rifiuterà per via dell'uso da parte del primogenito della sua nemica.

Zuleyha fraintende il comportamento di Mujgan

L'astio tra le due donne sarà destinato a crescere, tanto più che Adnan, lasciato per qualche istante da solo in giardino, proverà a ingoiare una pietra. Mujgan si renderà conto del pericolo imminente per il bimbo e interverrà. In quel momento arriverà Zuleyha che si scaglierà contro la moglie di Yilmaz pensando che stia per fare del male al suo bambino.

Atun si renderà presto conto di come siano andati i fatti e con un piatto caldo preparato dalle domestiche correrà a scusarsi. Mujgan però non vorrà sentire scuse e rifiuterà perfino il dono. La dottoressa perderà di nuovo le staffe e urlerà a Zuleyha di stare lontana dalla sua vita e da quella del marito. La discussione si accenderà, ma per le due donne in gravidanza sarà tutt'altro che salutare. Cosa accadrà a Zuleyha e Mujgan? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.