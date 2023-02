La casa del Grande Fratello Vip 7 è sempre più divisa in due fazioni: da un lato gli "Spartani" e dall'altro i "Persiani". A causa dei continui litigi tra i due gruppi, lo staff di Nikita Pelizon ha deciso di prendere dei provvedimenti nei confronti di due concorrenti: Luca Onestini e Oriana Marzoli sono stati diffidati, poiché avrebbero superato ogni limite e utilizzato parole brutte.

Il messaggio comparso sul profilo Ig di Nikita

Giulia è la migliore amica di Nikita Pelizon e si occupa di gestire il suo account Instagram. Nella giornata di mercoledì 22 febbraio, la giovane ha pubblicato un messaggio tra le varie storie con cui ha informato i fan della modella di avere agito per vie legali: "Nikita è seguita h24".

Poi si legge: "Sono state dette tante parole brutte nei suoi confronti". A causa di una serie di comportamenti errati, lo staff dell'attuale concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha deciso di prendere provvedimenti nei confronti di due concorrenti: "Abbiamo avuto molta pazienza, ma ci sono dei limiti che non possono essere superati". E ancora: "Abbiamo diffidato Luca Onestini e Oriana Marzoli, con la speranza che i toni vengano moderati".

DIFFIDA ARRIVATA

Si sente bisbigliare.

EdoD :"È una minchiata"

One :"Ma che cos'è in generale?"

EdoD :"Un invito ufficiale"

One :"Manca solo... A me è venuto da ridere, ridevamo tutti (confessionale) di questo"@GrandeFratello

Chiudete quel van e il cortiletto#gfvip #nikiters pic.twitter.com/daeQTTDfdN — Ines Giochi❤️‍🔥☀️❤️‍🔥 (@InesGiochi) February 22, 2023

Giulia ha richiesto un incontro con Nikita

In una seconda storia su Instagram, lo staff di Nikita ha criticato il modus operandi degli autori del Grande Fratello Vip 7.

Nel dettaglio, Giulia ha detto di aver chiesto più volte un incontro con la sua migliore amica ma fino ad oggi non le sarebbe mai stato concesso.

La ragazza ha spiegato di aver promesso alla modella che non sarebbe mai andata nella casa di Cinecittà per una sorpresa, ma a causa del trattamento ricevuto vorrebbe incontrarla per tirarla su di morale.

Inoltre lo staff della concorrente ha fatto sapere che hanno raccolto in alcuni video tutto quello che è accaduto dal 19 settembre ad oggi, Pelizon non è mai dalla parte del torto.

Luca Onestini commenta la diffida

Nel pomeriggio di ieri, Luca Onestini e Oriana Marzoli sono stati messi al corrente dagli autori della diffida ricevuta.

In particolare, Luca ha commentato l'accaduto con Edoardo Donnamaria all'interno del van. Stando a quanto riportato in confessionale avrebbero riso tutti per la diffida ricevuta visto che il GFVip è un reality show.

Sui social invece, la diffida ai danni del duo Onestini-Marzoli sta spaccando i telespettatori: da un lato c'è chi la trova inutile, mentre dall'altra c'è chi crede che lo staff della modella abbia fatto bene. Un utente ha detto: "Ma diffida per cosa? Perché un concorrente non si trova bene nella convivenza con Nikita?". Un altro telespettatore del reality show si è detto indignato se fosse vero che gli autori abbiano riso per il provvedimento legale.