Continua la messa in onda della settima stagione de Il Paradiso delle Signore. La soap di successo di Rai 1 farà una piccola pausa lunedì 13 febbraio (la puntata verrà anticipata a sabato 11) per poi riprendere con la consueta programmazione martedì 14. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 14 al 17 febbraio 2023 rivelano che Gloria apprenderà da Chiara Albani una verità scioccante che avrebbe potuto cambiare il corso degli avvenimenti del passato. Flora, intanto, ricatterà Umberto per ottenere qualcosa a cui tiene: il matrimonio.

Trame Il Paradiso delle signore 14-17 febbraio: Marcello coinvolge Costa per aiutare Vito

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 7 in onda dal 14 al 17 febbraio 2023 Maria farà un regalo a Francesco per ringraziarlo dell’aiuto dato in atelier, ma anche per spingerlo a non rinunciare alla sua grande passione. Il giovane Rizzo apprezzerà il pensiero e inizierà a guardare la ragazza sotto un'altra luce. Nel frattempo, Vito si farà aiutare da Marcello nella ricerca di una specifica tipologia di fiori da regalare a Maria. Barbieri coinvolgerà il suo ex compagno di carcere Mattia Costa.

Mentre al Paradiso molti parteciperanno all'iniziativa "cuori solitari", Matilde e Tancredi partiranno per Saint Moritz.

Ciò sarà un duro colpo per Vittorio. Marcello, intanto, sentirà Elvira mentre descrive il suo uomo ideale e riferirà tutto all'amico Salvatore, spronandolo a farsi avanti con la Venere. Nel frattempo Gemma, inaspettatamente, sembrerà apprezzare le attenzioni del pretendente Carlos.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 dal 14 al 17 febbraio: Flora ricatta Umberto

Sempre nella settimana di San Valentino, delle novità sconvolgeranno la vita di alcune coppie de Il Paradiso delle signore. In particolare, si farà viva una vecchia conoscenza di Ezio. Si tratta di Chiara Albani, la donna che molti anni prima Gloria salvò durante il travaglio e che in seguito, insieme al marito, la denunciò.

La signora chiederà all'uomo di poter parlare con la madre di Stefania. Dopo un'iniziale incertezza, Colombo seguirà il consiglio di Conti e riferirà tutto alla capocommessa. Nel frattempo, Flora informerà Umberto di essere a conoscenza di ciò che riguarda l'affare di palazzo Andreani. Le anticipazioni rivelano che la stilista tranquillizzerà il fidanzato, dicendosi disposta a mantenere il segreto, chiedendo qualcosa in cambio. La giovane vuole sposarsi al più presto. Guarnieri, però, non sembrerà essere d'accordo e inizierà a temporeggiare.

Gloria incontra Chiara Albani: Il Paradiso delle signore 7 spoiler 14-17 febbraio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 in programma dal 14 al 17 febbraio 2023 svelano, inoltre, che Vito inizierà a mostrarsi geloso nei confronti di Francesco è sempre più vicino a Maria.

Nel frattempo, Gloria prenderà la decisione di incontrare Chiara Albani. Nel corso del confronto tra le due donne la capocommessa verrà a conoscenza di una verità scioccante che avrebbe potuto cambiare il corso degli avvenimenti del passato. In seguito, la donna partirà con Ezio per un viaggio di lavoro durante il quale racconterà ciò che le sarà stato svelato dalla signora Albani. Stando alle anticipazioni, in seguito alla rivelazione, tra i due accadrà qualcosa di inaspettato.