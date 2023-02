Vittorio Conti faticherà molto a concentrarsi sul lavoro e negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda dal 6 al 11 febbraio avrà una vera e propria crisi creativa. L'uomo, infatti, non riuscirà a trovare l'ispirazione per una campagna pubblicitaria e penserà di rinunciare all'incarico.

Nel frattempo, Marcello verrà accettato come socio del Circolo, ma per volere di Umberto, dovrà fare un periodo di prova mentre Tancredi farà di tutto per allontanare Matilde da Vittorio. Intanto Maria cercherà di convincere Francesco a perseguire i suoi sogni ed Armando scoprirà qualcosa sul suo passato.

Il Paradiso delle signore, spoiler 6-11 febbraio: Umberto e Ferdinando vogliono ostacolare Marcello

Marcello nutrirà molti dubbi circa la sua candidatura a socio del Circolo ed inoltre dovrà vedersela con Umberto e Ferdinando. I due, infatti, decideranno di fare tutto ciò che è in loro potere per mettergli i bastoni tra le ruote. Inoltre Barbieri scoprirà che sarà Ludovica con il suo voto a decidere se diventerà o no un socio.

Nel frattempo Elvira proporrà a Salvo di prendere parte ad una gara di ballo come hanno già fatto in passato. Tancredi, invece, riuscirà ad acquistare L'eco della sera e chiederà a Matilde di collaborare con lui mentre Vittorio farà fatica a trovare la creatività che un tempo lo contraddistingueva per una nuova campagna pubblicitaria.

Poco dopo, Francesco dirà nuovamente alla madre che il taglio ed il cucito per lui è un capitolo chiuso. Intanto, Flora e Maria cercheranno una nuova sarta che possa aiutarle a portare a termine tutti i lavori di riparazione degli abiti difettosi. Vittorio, invece, terrà a distanza Matilde e continuerà a cercare un'idea che possa funzionare al meglio per la campagna pubblicitaria di cui si sta occupando.

Ezio e Gloria, invece, dovranno affrontare il difficile compito della ricerca del personale per la fabbrica di denim che stanno per avviare, ma rischieranno di mettersi contro Umberto Guarnieri.

Vittorio valuta di lasciare il ruolo di pubblicitario

Elvira chiederà a Francesco di aiutarla a sistemare l'abito che ha scelto per la gara di ballo, ma lui le dirà che non può aiutarla in nessun modo.

Maria, intanto, capirà che il ragazzo ha deciso di arrendersi e proverà a convincerlo a perseguire i suoi sogni. La stilista vorrà capire per quale motivo il giovane Rizzo non ha più intenzione di provare a diventare uno stilista e per farlo, finirà per scoprire che ha lavorato con un sarto, il quale, però, si è visto costretto a chiudere il negozio e ad andare via dalla sua città. Armando, poi, deciderà di aiutare Maria nella sua missione e riuscirà a trovare il mentore di Francesco finendo per scoprire il motivo che sta dietro alla chiusura dell'attività e al trasferimento in un altro luogo. Nel frattempo, Umberto verrà a sapere che la sua capo operaia ha deciso di sostenere il colloquio per lavorare alla nuova fabbrica di Ezio e non lo sopporterà.

Gloria, invece, parlerà con Ezio e gli dirà che sarebbe meglio non mettersi contro il commendatore.

Marcello, intanto, proverà più volte il discorso da tenere al circolo, ma alla fine riuscirà a lasciare il segno nei soci grazie a parole semplici e spontanee che gli varranno gli applausi di tutti. Il giovane, soddisfatto di se stesso, informerà subito Salvatore di quanto accaduto e poi, verrà a sapere che il voto di Ludovica è stato determinante per la sua ammissione. Tuttavia, Umberto, vistosi sconfitto, userà l'arma del regolamento pretendendo un periodo di prova per il barista. Nel frattempo, Vittorio sempre più in crisi creativa, penserà bene di lasciare il nuovo lavoro, ma Matilde accorrerà in suo aiuto e trascorrerà tutta la serata con lui dimenticandosi dell'impegno preso con suo marito Tancredi.

Flora scopre la verità su Palazzo Andreani

Matilde, negli episodi Il Paradiso delle Signore della prossima settimana, dimenticherà la cena con suo marito Tancredi. Per via della sua dimenticanza, il loro rapporto che sembrava stesse migliorando, subirà un nuovo duro colpo e la tensione tra loro salirà sempre più. Sant'Erasmo, certo che l'unico modo per riavere la consorte tutta per se sia allontanarla definitivamente da Vittorio, chiederà aiuto ad Umberto per raggiungere il suo scopo. Intanto, Ezio seguirà il consiglio di Gloria e deciderà di evitare una guerra inutile con Umberto anche se gli proporrà un accordo diverso. Poco dopo, Francesco si lascerà contagiare dall'entusiasmo di Maria e per la prima volta metterà piede nell'atelier.

Nel frattempo Guarnieri continuerà a mantenere il riserbo sui suoi progetti riguardanti Palazzo Andreani, ma Flora comincerà ad avere dei sospetti e deciderà di scoprire cosa nasconde l'uomo che ama. La stilista riuscirà nel suo intento, ma la scoperta fatta segnerà un punto di svolta negativa nella relazione con Guarnieri. Intanto il commendatore parlerà con Tancredi e gli dirà che i loro piani sono stati scoperti.

Ezio, invece, deciderà di fare una sorpresa a Veronica mentre Vito si impegnerà molto per preparare un omaggio particolare a Maria. Adelaide, intanto, aiuterà Marcello a prepararsi per la prova come nuovo socio del Circolo.

Infine Vittorio parlerà con Matilde e Roberto e spiegherà loro una nuova idea che ha intenzione di mettere in pratica al Paradiso delle signore per il giorno di San Valentino: si tratta di un gioco romantico. Intanto le ragazze del negozio, con l'avvicinarsi della festa degli innamorati, faranno una sorta di bilancio delle rispettive vite sentimentali.