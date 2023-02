Nelle prossime puntate di Terra Amara, soap opera in onda su Canale 5, Hünkar non sopporterà che il figlio non abbia tagliato i ponti con Sevda, l'amante di suo marito, così estrometterà Demir non solo dalla vita quotidiana della villa, ma anche dall'azienda.

Tale gesto porterà il giovane a umiliare la madre davanti a tutti durante il matrimonio tra Sabahattin e Jülide. Hünkar, però, non si farà sottomettere dal comportamento del figlio e tra i due sarà guerra aperta.

Hünkar caccia Demir da Villa Yaman

A Villa Yaman si vivrà un clima teso. Hünkar si sentirà tradita dal fatto che Demir sia in buoni rapporti con Sevda, l'amante di Adnan Yaman.

Sarà talmente arrabbiata che manderà via il figlio dalla villa, in più la società di famiglia, da quel momento in poi, porterà solo il nome di Hünkar.

Inoltre ordinerà ai dipendenti di rimuovere qualsiasi cosa che abbia a che fare con il marito, cosa che non piacerà assolutamente a Demir. I due a malapena si guarderanno in faccia, ma il peggio dovrà ancora arrivare.

Demir umilia la madre davanti a tutti

Un fattaccio accadrà il giorno del matrimonio tra Sabahattin e Jülide, perché Demir si presenterà alle nozze in compagnia di Sevda, cogliendo anche l'occasione per dire due parole: racconterà davanti a tutti, Hünkar compresa, che la bellissima donna che è al suo fianco si chiama Sevda e che suo padre l'amava tanto.

La definirà una "seconda madre", di cui ha il compito di prendersi cura.

Sevda non è una Yaman perché i due non si sono mai sposati, visto che Hünkar e Adnan anche se non stavano insieme non hanno mai divorziato, ma per lui è come se lo fosse. Sarà un'umiliazione per Hünkar e non riuscirà a credere che il figlio possa essere arrivato a tanto.

Hünkar dichiara guerra a Demir: 'Non sono più tua madre'

Con questo discorso Demir renderà ancora più chiaro di non avere alcuna intenzione di rompere il rapporto che lo tiene unito a Sevda. Con poche parole ha voluto far capire a tutti che Sevda va rispettata, visto che suo padre l'amava.

Hünkar, però, non vorrà sottostare al comportamento vile del figlio, così dirà anche lei due parole davanti a tutti gli ospiti.

Si scuserà per il comportamento di Demir poco consono rispetto alla cerimonia e agli sposi, in più vorrà fare una precisazione: "Sevda non è la seconda madre di Demir, ma l'unica. Da questo momento in poi Hünkar Yaman non è più la madre di Demir".

Anche questo discorso lascerà sorpresi i presenti, e intanto Hünkar si scuserà personalmente con Sabahattin e Jülide per tutto quello che è successo al loro matrimonio a causa sua e di Demir. Senza voltarsi indietro lascerà il matrimonio e se ne andrà via, ma una cosa sarà ben chiara: Hünkar ha dichiarato guerra a Demir.