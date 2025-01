Nelle prossime puntate di Tradimento, Ozan sarà coinvolto in un nuovo omicidio. In un palazzo in costruzione, nel cantiere in cui lavora, avrà una lite con un operaio, che lo accuserà di aver riferito a Oltan che i conti dei lavori non tornano e che, di conseguenza, qualcuno prenderebbe dei soldi. Ozan e l'operaio verranno alle mani, fino a quando quest'ultimo perderà l'equilibrio e cadrà dal palazzo in costruzione, morendo sul colpo.

Güzide scopre cosa è successo tra Ozan e Kaan

Tra non molto, Güzide scoprirà che suo figlio ha ucciso Kaan, un uomo che lo truffava.

Bisogna sempre sottolineare che Kaan in realtà non è morto, ma tutti sono convinti che lo sia, a eccezione di Lara e Oltan, che conoscono la realtà dei fatti.

Sarà proprio quest'ultimo a far vedere a Güzide il video in cui Ozan confessa di aver ucciso Kaan e di averlo fatto solo per legittima difesa. Oltan non ha tenuto quel video per proteggere Ozan, ma per usarlo per minacciare Güzide: se non l'aiuterà in una vicenda giudiziaria in cui è implicato, andrà con quel video alla polizia e farà arrestare Ozan.

Güzide non sa cosa fare: assecondare Oltan o salvare Ozan

Güzide sarà molto preoccupata per le sorti del figlio e si confronterà con Tarik, ma non troverà in lui un alleato, visto che tra l'uomo e i figli non corre buon sangue, dato le vicende accadute nella loro vita (dal divorzio con Güzide fino alla scoperta che il padre possiede un patrimonio di 20 milioni di dollari, tenuto nascosto da sempre alla sua famiglia).

Successivamente, la donna avrà modo di confrontarsi con la sua amica Nazan e Sezai, che proveranno a confortarla. Güzide sarà molto indecisa su cosa fare con Oltan e Sezai proverà a darle un suggerimento: deve fare ciò che le suggerisce la sua coscienza.

Ozan coinvolto in un nuovo omicidio: la lite fatale al cantiere di Oltan

Güzide non potrà immaginare che, nel frattempo, Ozan sta per essere coinvolto in un altro omicidio. Recentemente, ha iniziato a lavorare in un cantiere di Oltan, ma ha notato dei movimenti abbastanza strani. Ha notato che uno degli operai si intasca di nascosto dei soldi e Ozan non ha esitato a segnalare la cosa a Oltan, per questo motivo, quest'ultimo, ha chiesto subito un report dei conti.

Tutti gli operai daranno a Ozan della "spia" e del "codardo" e quella discussione si trasformerà subito in una lite, dove Ozan e uno degli operai verranno alle mani. L'operaio prenderà un bastone e inizierà a colpire Ozan, che cadrà a terra.

Ozan si difenderà e con forza proverà a liberarsi dalle grinfie di quell'uomo, lo spingerà, ma il destino vorrà che lui inciampi nello stesso bastone che stava usando per picchiare Ozan. Perderà l'equilibrio e cadrà dal palazzo in costruzione, luogo in cui è avvenuta la lite. Ozan si affaccerà e vedrà l'uomo in una pozza di sangue, capendo che è morto.