Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Fikret scoprirà un segreto di Yilmaz, che potrebbe usare proprio contro di lui. Verrà a sapere che Hünkar ha dato dei soldi a Yilmaz. A quanto pare la signora avrebbe comprato delle merci da Yilmaz e questi soldi a lui sarebbero serviti per scappare con Züleyha in Germania. Fikret metterà in atto una vendetta o terrà la cosa per sé?

Müjgan è disperata e chiede aiuto a Züleyha

Müjgan dirà una bugia che le costerà cara: per aver fatto credere di essere nuovamente incinta, Yilmaz le porterà via Kerem Ali.

La donna, però, sa che solo una persona può aiutarla: Züleyha. Di nascosto entrerà a Villa Yaman e si recherà nella camera da letto di Züleyha. Visti i trascorsi quest'ultima crederà che voglia ucciderla, ma non sarà così: avrà solo bisogno di aiuto. Le racconterà cosa ha fatto Yilmaz e sa che solo lei può capirla, visto che in passato anche Demir non la ha concesso per ripicca di vedere i figli.

Züleyha sarà disposta ad aiutarla, così andrà al ranch di Fekeli e ingannerà Nazire, dicendole di darle Kerem Ali per fargli passare qualche ora insieme ad Adnan. Visto che Yilmaz le avrebbe dato il permesso, la domestica le darà fiducia e le consegnerà il bambino.

Züleyha salva la vita di Kerem Ali

Züleyha porterà Kerem Ali a Mūjgan, ma le dirà di fare in fretta, non vuole che al ranch di Fekeli si accorgano che manca il bambino.

Müjgan, invece, farà di testa sua: non glielo restituirà e scapperà insieme a lui. Durante la fuga proverà ad attraversare il fiume, ma scivolerà e la corrente porterà via il bambino.

Züleyha si butterà nel fiume e riuscirà a salvare Kerem Ali. Müjgan si scuserà per ciò che fatto, a causa sua il bambino sarebbe anche potuto morire.

Fikret scopre il segreto di Hünkar e Yilmaz

Quando Züleyha rientrerà a casa bagnata fracida, racconterà a Sevda e Sermin ciò che è successo. Successivamente Sevda avrà una conversazione con Demir. Sa che sta facendo tutto il possibile per rendere la moglie una persona libera, ma sa che teme di perderla per sempre.

Sevda è convinta che prima o poi le cose andranno bene anche per Demir.

Anche se il futuro è incerto per tutti, è convinta che il destino lo ricompenserà nel migliore dei modi. Per questo motivo lo invinterà a non smettere mai di arrendersi e soprattutto di amare.

Tutto questo accadrà a Villa Yaman, mentre nel ranch Fekeli il nipote Fikret farà una scoperta. Rovistando tra alcuni documenti scoprirà un segreto che tiene uniti Yilmaz e Hünkar. Il ragazzo ha venduto delle merci a Hünkar per avere dei contanti che gli sarebbero serviti per scappare con Züleyha in Germania. Ora bisognerà capire se Fikret userà questo segreto per vendicarsi contro Yilmaz.