Tornano le anticipazioni giornaliere di Terra amara relative alla puntata in onda venerdì 10 febbraio 2023. In questo nuovo appuntamento, Saniye scoprirà che Gaffur avrà messo incinta Seher e, come prevedibile, scoppierà il caos nella tenuta. Yilmaz invece, getterà la lettera visto che sarà illeggibile, senza sapere che la missiva è stata scritta da Zuleyha.

Yilmaz getta la lettera di Zuleyha: Terra amara del 10 febbraio

Venerdì 10 febbraio andrà in onda su Canale 5 un nuovo episodio di Terra Amara, la soap tv ambientata a Cukurova. L'appuntamento è come sempre alle 14:10, subito dopo la messa in onda di Beautiful.

La trama riprenderà dal momento in cui Nazire avrà ritrovato la lettera scritta da Zuleyha e la consegnerà a Yilmaz. La missiva sarà però imbrattata di vernice e quindi illeggibile. Pertanto, Yilmaz non potrà far altro che gettarla. L'uomo quindi, nemmeno questa volta, verrà a conoscenza della verità sulla paternità del piccolo Adnan e sui reali motivi che avevano spinto Zuleyha a sposare Demir.

In Terra amara, Seher confessa di essere incinta di Gaffur

Anche in questo nuovo appuntamento di Terra amara si parlerà della gravidanza di Seher. Negli episodi precedenti, la domestica aveva cercato di affibbiare la paternità del bambino a Demir. Peccato che non abbia fatto i conti con la sterilità dell'uomo.

Demir infatti, già da tempo sa di non poter avere figli e quindi sarà certo di non essere il padre del bambino di Seher. Furioso con Seher, le punterà una pistola alla tempia, costringendola a confessare la verità. La domestica quindi, rivelerà a Demir e Hunkar che è Gaffur il padre della creatura che aspetta. In questo nuovo episodio, Hunkar e il figlio cercheranno un modo per evitare che si sparga la notizia sulla relazione extraconiugale di Gaffur con la domestica.

Per prima cosa, decideranno di parlare proprio con il capomastro, anche per conoscere la sua versione dei fatti.

Saniye scopre che Seher é incinta di Gaffur: scoppia il caos in Terra amara

In Terra amara quindi, Gaffur verrà convocato dai suoi signori. Il capomastro negherà di essere il padre del bambino di Seher. Non solo, negherà pure di aver tradito la moglie Saniye.

Secondo Gaffur infatti, Seher si sarà inventato tutto. Purtroppo per lui, la conversazione verrà ascoltata proprio da Saniye che verrà quindi a sapere che Seher é incinta di Gaffur. Ovviamente, la moglie del capomastro sarà sotto shock è darà di matto. Stanca di tutte le bugie del marito lo caccerà di casa. Gaffur, nonostante l'evidenza, continuerà a negare di averla tradita. Dando uno sguardo alle trame successive, si viene a sapere che Saniye comunicherà sia a Hunkar che a Gaffur di aver intenzione di divorziare. Per non creare ulteriori tensioni alla Villa, Demir e Hunkar manderanno Seher a lavorare presso un'altra famiglia. Basterà questo a calmare gli animi? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti di Terra amara.